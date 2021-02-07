«Единая Россия» обновит своих представителей в Центризбиркоме

Согласно уставу партии кандидатуры в ЦИК вносятся президиумом генсовета партии по согласованию с бюро высшего совета партии. После этого 8 февраля кандидатуры рассмотрят на заседании фракции, рассказали собеседники. Сейчас «Единую Россию» по думской квоте в ЦИК представляют Валерий Гальченко и Валерий Крюков. По словам собеседника в партии, сначала свои решения по кандидатам примут все фракции, потом их рассмотрит комитет Госдумы по регламенту, затем совет Думы, а 24 февраля на пленарном заседании пять кандидатов будут назначены членами ЦИК. Новый состав комиссии соберется в марте. Мазуревский и Лопатин от комментариев отказались.