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«Единая Россия» обновит своих представителей в Центризбиркоме

Ими станут руководитель аппарата фракции в Госдуме Константин Мазуревский и действующий член ЦИК Антон Лопатин
Елена Мухаметшина
Предполагается, что Лопатина (на фото) выдвинет группа депутатов, которую должны будут поддержать все фракции /Евгений Разумный / Ведомости

«Единая Россия» предложит назначить в члены ЦИК руководителя аппарата фракции в Госдуме Константина Мазуревского. Еще одним кандидатом от «Единой России» станет действующий член ЦИК Антон Лопатин (ранее он назначался в ЦИК по квоте Совета Федерации). Оба пойдут в ЦИК по думской квоте. Об этом «Ведомостям» рассказали двое единороссов.

Согласно уставу партии кандидатуры в ЦИК вносятся президиумом генсовета партии по согласованию с бюро высшего совета партии. После этого 8 февраля кандидатуры рассмотрят на заседании фракции, рассказали собеседники. Сейчас «Единую Россию» по думской квоте в ЦИК представляют Валерий Гальченко и Валерий Крюков. По словам собеседника в партии, сначала свои решения по кандидатам примут все фракции, потом их рассмотрит комитет Госдумы по регламенту, затем совет Думы, а 24 февраля на пленарном заседании пять кандидатов будут назначены членами ЦИК. Новый состав комиссии соберется в марте. Мазуревский и Лопатин от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных