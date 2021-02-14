Второй процесс импичмента Дональда Трампа тоже провалился

Второй процесс импичмента Дональда Трампа тоже провалилсяНо противники бывшего президента не оставят его в покое
Голосование в сенате США по вопросу об импичменте (отстранении от должности) уже ушедшего в отставку с поста президента США Дональда Трампа закончилось 13 февраля безрезультатно. В процессе импичмента сенат выступает как суд, который должен решить вопрос о виновности президента большинством более чем в две трети голосов (67 сенаторов).
Трампа обвинили в подстрекательстве к волнениям 6 января 2021 г. в Вашингтоне. Внесенная нижней палатой представителей резолюция, аналогичная обвинительному акту, собрала только 57 голосов сенаторов, сообщило Reuters. Сейчас в сенате 50 человек представляют республиканцев, а 50 – демократов, поэтому за антитрамповскую резолюцию проголосовало семь республиканцев. Среди них, например, давний критик Трампа, кандидат в президенты от республиканской партии в 2012 г. Митт Ромни.