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Второй процесс импичмента Дональда Трампа тоже провалился

Но противники бывшего президента не оставят его в покое
Алексей Никольский
Дональд Трамп может радоваться неудаче импичмента, но его оппоненты не оставят его в покое /Nicholas Kamm / AFP

Голосование в сенате США по вопросу об импичменте (отстранении от должности) уже ушедшего в отставку с поста президента США Дональда Трампа закончилось 13 февраля безрезультатно. В процессе импичмента сенат выступает как суд, который должен решить вопрос о виновности президента большинством более чем в две трети голосов (67 сенаторов).

Трампа обвинили в подстрекательстве к волнениям 6 января 2021 г. в Вашингтоне. Внесенная нижней палатой представителей резолюция, аналогичная обвинительному акту, собрала только 57 голосов сенаторов, сообщило Reuters. Сейчас в сенате 50 человек представляют республиканцев, а 50 – демократов, поэтому за антитрамповскую резолюцию проголосовало семь республиканцев. Среди них, например, давний критик Трампа, кандидат в президенты от республиканской партии в 2012 г. Митт Ромни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных