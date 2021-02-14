Второй процесс импичмента Дональда Трампа тоже провалился

Трампа обвинили в подстрекательстве к волнениям 6 января 2021 г. в Вашингтоне. Внесенная нижней палатой представителей резолюция, аналогичная обвинительному акту, собрала только 57 голосов сенаторов, сообщило Reuters. Сейчас в сенате 50 человек представляют республиканцев, а 50 – демократов, поэтому за антитрамповскую резолюцию проголосовало семь республиканцев. Среди них, например, давний критик Трампа, кандидат в президенты от республиканской партии в 2012 г. Митт Ромни.