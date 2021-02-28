Наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста, считает разведка США

Наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста, считает разведка СШАПравозащитная риторика Байдена слабо скажется на экономических отношениях Вашингтона и Эр-Рияда
Мохаммед бин Салман, кронпринц Саудовской Аравии, лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле в 2018 г. Об этом договорится в докладе аппарата директора Национальной разведки США, опубликованном 26 февраля.
В докладе утверждается, что с 2017 г. кронпринц имеет полноту власти над саудовскими спецслужбами и принимает все ключевые решения, поэтому убийство Хашокджи не могло произойти без его санкции.
По данным американских спецслужб, в убийстве журналиста участвовали важнейший советник кронпринца Сауд аль-Кахтани, а также военнослужащие из особого подразделения саудовской королевской гвардии, которая подчиняется лично бин Салману. Вину кронпринца подтверждает и тот факт, что его личная гвардия ранее уже участвовала в акциях, направленных против диссидентов как внутри королевства, так и за его пределами. Сам Хашокджи неоднократно критиковал планы бин Салмана, был близок к другим оппозиционерам, в консульство в Стамбуле его фактически заманили под предлогом получения документов.