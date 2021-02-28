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Наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста, считает разведка США

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Глеб Мишутин
PA Images / TASS

Мохаммед бин Салман, кронпринц Саудовской Аравии, лично одобрил убийство журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле в 2018 г. Об этом договорится в докладе аппарата директора Национальной разведки США, опубликованном 26 февраля.

В докладе утверждается, что с 2017 г. кронпринц имеет полноту власти над саудовскими спецслужбами и принимает все ключевые решения, поэтому убийство Хашокджи не могло произойти без его санкции.

По данным американских спецслужб, в убийстве журналиста участвовали важнейший советник кронпринца Сауд аль-Кахтани, а также военнослужащие из особого подразделения саудовской королевской гвардии, которая подчиняется лично бин Салману. Вину кронпринца подтверждает и тот факт, что его личная гвардия ранее уже участвовала в акциях, направленных против диссидентов как внутри королевства, так и за его пределами. Сам Хашокджи неоднократно критиковал планы бин Салмана, был близок к другим оппозиционерам, в консульство в Стамбуле его фактически заманили под предлогом получения документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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