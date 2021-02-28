Наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста, считает разведка США

По данным американских спецслужб, в убийстве журналиста участвовали важнейший советник кронпринца Сауд аль-Кахтани, а также военнослужащие из особого подразделения саудовской королевской гвардии, которая подчиняется лично бин Салману. Вину кронпринца подтверждает и тот факт, что его личная гвардия ранее уже участвовала в акциях, направленных против диссидентов как внутри королевства, так и за его пределами. Сам Хашокджи неоднократно критиковал планы бин Салмана, был близок к другим оппозиционерам, в консульство в Стамбуле его фактически заманили под предлогом получения документов.