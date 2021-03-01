Из палаты через комиссию

Новый состав ЦИК будет назначен на пять лет, ему предстоит провести выборы депутатов Госдумы 2021 г. и президента России, которые намечены на 2024 г. 15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Совет Федерации и Госдума уже назначили своих представителей в ЦИК, из 10 человек шестеро сейчас работают в комиссии. Глава государства последним назначает своих представителей. Председателем комиссии, как ожидается, останется Памфилова, говорят близкий к ЦИК источник и собеседник, близкий к администрации президента. Для этого ее также должен выдвинуть в ЦИК президент. В 2011 г. это произошло 14 марта, в 2016 г. несколько раньше – 3 марта. Уже после этого на заседании будет избрано руководство комиссии и произойдет перераспределение обязанностей между ее членами с учетом обновления кадров и задач.