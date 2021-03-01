Из палаты через комиссию

Из палаты через комиссиюНа повышение в ЦИК может уйти глава аппарата ОП Павел Андреев
В марте будет закончено формирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК). По президентской квоте в ЦИК могут делегировать главу аппарата Общественной палаты (ОП) Павла Андреева, говорят близкие к комиссии источники «Ведомостей». В случае назначения он может взять на себя блок вопросов, связанный с информационной политикой ЦИК, в частности кураторство информационного центра комиссии, сказал один из собеседников. В таком случае он возьмет на себя полномочия Александра Клюкина, который в 2016 г. стал членом ЦИК, но переназначения может не получить, говорит он. Другой собеседник, близкий к ЦИК, подчеркивает, что Андреев – «один из» кандидатов по президентской квоте, окончательные решения будут приниматься в середине марта.
Андреев закончил МГИМО, до ОП был исполнительным директором фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» (2011–2015), заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня» (2015–2016). Его назначение на должность главы аппарата ОП продвигало руководство управления президента по общественным проектам (УОП), курирующего ОП, писал 27 июня 2017 г. «Коммерсантъ». Андреев заявил «Ведомостям», что ничего не знает о возможном назначении в ЦИК. Секретарь ОП Лидия Михеева также сказала, что ей ничего не известно о переходе Андреева на другую работу.
Собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, отмечают близость Андреева к начальнику УОП Сергею Новикову. Андреев уже закончил так называемые курсы губернаторов – программу подготовки в РАНХиГС – и состоит в президентском кадровом резерве, говорит человек, близкий к ОП. Поскольку Андреев давно возглавляет аппарат, «его нужно двигать на повышение», полагает этот собеседник «Ведомостей».
Главная задача Андреева в случае назначения в том, чтобы сработаться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, добавляет он: «Но думаю, что он найдет с ней общий язык, поскольку он достаточно контактный». «Он давно хотел уйти, ему скучно в ОП. Он международник по образованию и хотел перейти куда-то в посольство. Сейчас аппарат ОП заточен под него, и через него, можно сказать, Новиков управляет ОП», – говорит собеседник в ОП. По его словам, Андреев конфликтовал с прежним секретарем палаты Валерием Фадеевым, что стало одной из причин перехода Фадеева на новую должность – председателя Совета по правам человека.
Собеседники «Ведомостей» говорят, что при Андрееве ОП действовала не слишком активно в информационном поле. По словам одного источника, активность «была сведена практически к нулю». «Есть такой тип бюрократа, который сам не делает и другим не дает», – отмечает он. Еще один собеседник в ОП рассказывает, что сейчас в палате почти ничего не происходит: «Единственное – раз в два месяца круглый стол да какие-то запросы можно отправлять».
Новый состав ЦИК будет назначен на пять лет, ему предстоит провести выборы депутатов Госдумы 2021 г. и президента России, которые намечены на 2024 г. 15 членов комиссии проходят по квотам Совета Федерации, Госдумы и президента – по пять от каждого института. Совет Федерации и Госдума уже назначили своих представителей в ЦИК, из 10 человек шестеро сейчас работают в комиссии. Глава государства последним назначает своих представителей. Председателем комиссии, как ожидается, останется Памфилова, говорят близкий к ЦИК источник и собеседник, близкий к администрации президента. Для этого ее также должен выдвинуть в ЦИК президент. В 2011 г. это произошло 14 марта, в 2016 г. несколько раньше – 3 марта. Уже после этого на заседании будет избрано руководство комиссии и произойдет перераспределение обязанностей между ее членами с учетом обновления кадров и задач.