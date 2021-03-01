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Праймериз «Единой России» по кандидатам в Госдуму пройдут в электронном формате

В голосовании смогут принять участие все желающие
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

В «Единой России» со следующей недели стартует регистрация на праймериз для тех, кто хотел бы стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии. Об этом объявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предварительное голосование из-за пандемии коронавируса пройдет во всех регионах в электронном формате, еще один день будет выделен для голосования офлайн там, где примут такое решение. С 24 по 30 мая состоится электронное голосование, офлайновое пройдет 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты. В середине июня, примерно 10–12 июня, пройдет съезд «Единой России», где будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, сообщил Турчак.

В партийном голосовании в качестве кандидатов могут участвовать как члены партии, так и беспартийные. Кандидат на участие в праймериз выдвигается по федеральному или (и) одномандатному округу, по которому он планирует участвовать в выборах.

Электронные бюллетени будут двух видов – с кандидатами по федеральным избирательным округам и по одномандатным округам. Турчак пояснил, что те, кто возглавит территориальные группы партии, не должны будут проходить через процедуру праймериз. Избиратели, которые захотят принять участие в праймериз, должны будут пройти идентификацию через портал «Госуслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных