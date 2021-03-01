Праймериз «Единой России» по кандидатам в Госдуму пройдут в электронном формате

В «Единой России» со следующей недели стартует регистрация на праймериз для тех, кто хотел бы стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии. Об этом объявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предварительное голосование из-за пандемии коронавируса пройдет во всех регионах в электронном формате, еще один день будет выделен для голосования офлайн там, где примут такое решение. С 24 по 30 мая состоится электронное голосование, офлайновое пройдет 30 мая, а 31 мая будут объявлены результаты. В середине июня, примерно 10–12 июня, пройдет съезд «Единой России», где будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, сообщил Турчак.