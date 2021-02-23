Вячеслав Володин учит единороссов защищаться

Вячеслав Володин учит единороссов защищатьсяПредседатель Госдумы велел однопартийцам активнее отвечать на выступления оппозиции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в закрытом режиме собрал на прошлой неделе две группы депутатов-единороссов, в каждой из которых более 20 человек, и дал им наставления по поводу предстоящей избирательной кампании, рассказали «Ведомостям» два участника этих мероприятий.
«Володин дал понять, что последняя весенняя сессия этого созыва закончится только в июле, а значит, оппозиционные партии будут вовсю использовать трибуну Думы в контексте своей избирательной кампании. А значит, и депутаты-единороссы должны так делать», – сказал один из собеседников «Ведомостей».
Среди тех, кого 17 февраля собрал Володин, – Ирина Яровая, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Сергей Пахомов, Наталия Костенко, Андрей Макаров, Ольга Тимофеева, Альфия Когогина, Ольга Савастьянова, Павел Крашенинников, Антон Гетта и др., перечисляют участники совещаний. «Лейтмотив такой: с думской трибуны выступил [депутат КПРФ Валерий] Рашкин, который начал агрессивную предвыборную борьбу, и на такие вещи должен быть ответ», – говорит другой собеседник «Ведомостей», принимавший участие в мероприятии.
16 февраля Рашкин заявил на заседании Госдумы, что власть занимается «захватом заложников», напомнив об уголовном деле в отношении депутата Иркутского законодательного собрания от КПРФ Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области коммуниста Сергея Левченко: «В качестве абсолютного террора принято считать события 1937 г., но сегодняшний политический строй давно переплюнул любые исторические аналоги нового и новейшего времени», – заявил тогда Рашкин.
Андрей Левченко был арестован в сентябре 2020 г. по обвинениям в хищениях при капитальном ремонте жилья. За соратников с трибуны периодически заступается и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Губернатора [Иркутской области Сергея] Левченко выгнали за ударную работу, за то, что он удвоил бюджет Иркутской области. Преследуют лучших руководителей – [гендиректора совхоза им. Ленина Павла] Грудинина, [первого секретаря рескома КПРФ в Марий Эл, совладельца мясокомбината «Звениговский» Ивана] Казанкова, [гендиректора кооператива «Усольский свинокомплекс» Илью] Сумарокова. За что? За то, что они построили социально-экономический оазис посреди дикого капитализма», – говорил он в прошлом году.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский активно критиковал власть, особенно после ареста в 2020 г. Сергея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края от ЛДПР. Жириновский угрожал вывести депутатов к СИЗО «Лефортово», где содержался Фургал, и пугал, что все остальные губернаторы от ЛДПР в знак солидарности уйдут в отставку.
Володин действительно рассказывал, что единороссы должны уметь за себя постоять, реагируя на выступления депутатов от оппозиционных фракций, сообщил еще один участник совещания. Также Володин рекомендовал активнее использовать социальные сети и больше работать в одномандатных округах перед предстоящими выборами. «Перед праздником, перед двумя неделями работы в регионах, Володин фактически призвал нас качественно их отработать, не дожидаясь специальной команды», – сказал другой собеседник.
Председатель Госдумы таким образом ищет свою нишу в предстоящей избирательной кампании, предполагает источник «Ведомостей», близкий к нижней палате Федерального собрания.