Вячеслав Володин учит единороссов защищаться

Андрей Левченко был арестован в сентябре 2020 г. по обвинениям в хищениях при капитальном ремонте жилья. За соратников с трибуны периодически заступается и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Губернатора [Иркутской области Сергея] Левченко выгнали за ударную работу, за то, что он удвоил бюджет Иркутской области. Преследуют лучших руководителей – [гендиректора совхоза им. Ленина Павла] Грудинина, [первого секретаря рескома КПРФ в Марий Эл, совладельца мясокомбината «Звениговский» Ивана] Казанкова, [гендиректора кооператива «Усольский свинокомплекс» Илью] Сумарокова. За что? За то, что они построили социально-экономический оазис посреди дикого капитализма», – говорил он в прошлом году.