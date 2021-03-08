Куда хотят женщины

Авксентьева, на тот момент директор производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» в якутском аэропорту, была выдвинута в 2018 г. на прямые выборы мэра Якутска непарламентской Партией возрождения России и набрала 40% голосов, а кандидат «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов – 32%. Одним из факторов ее победы стала поддержка со стороны популярного местного политика Владимира Федорова, которого с тех выборов сняла выдвинувшая его «Родина». Авксентьева ушла в отставку с должности мэра в январе 2021 г. Решение об отставке она объясняла стрессом из-за тревоги за город и ухудшением здоровья: «Я уже не могу работать 24/365». Вице-президент РАПК Петр Быстров считает, что Авксентьева могла бы избраться в Госдуму в том числе по одномандатному округу, поскольку она «довольно популярна» в регионе.