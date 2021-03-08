Куда хотят женщины

Куда хотят женщиныПойти в Госдуму могут предприниматель Анастасия Татулова и экс-мэр Сардана Авксентьева
«Новые люди» начали отбор кандидатов как в Госдуму, так и на выборы в региональные заксобрания, которые пройдут в сентябре 2021 г., сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердил источник, близкий к партии. В Госдуму может быть выдвинута основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, говорит источник, близкий к администрации президента, сейчас идут переговоры с партией «Новые люди». Татулова вчера не стала комментировать этот вопрос. Она может пойти на выборы в составе региональной группы по Москве, говорит собеседник «Ведомостей».
В 2019 г. Татулова, как и другие поддержанные властью кандидаты, баллотировалась в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца по округу № 17 на востоке столицы, но проиграла коммунистке Елене Янчук. Самым грустным итогом выборов для предпринимателей Татулова назвала хорошие результаты КПРФ как «идеологических врагов «капиталистов» и «буржуев». В марте 2020 г. на встрече бизнеса с президентом России Владимиром Путиным Татулова рассказала о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели из-за коронавируса, а в июле 2020 г. бизнес-омбудсмен Борис Титов назначил ее общественным уполномоченным в сфере малого и среднего бизнеса.
По словам политолога Евгения Минченко, по его информации, решение о выдвижении Татуловой в Госдуму не принято: «Но Татулова – это перспективный общественный деятель, и с «Новыми людьми» у нее есть потенциальное имиджевое совпадение и взаимная синергия».
Также у «Новых людей» идут переговоры с Сарданой Авксентьевой, бывшим мэром Якутска, сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». О том, что идут такие переговоры, сообщил 5 марта Znak.com, а пресс-секретарь экс-мэра Алексей Толстяков заявил изданию, что никаких предложений о выдвижении не поступало.
Авксентьева, на тот момент директор производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» в якутском аэропорту, была выдвинута в 2018 г. на прямые выборы мэра Якутска непарламентской Партией возрождения России и набрала 40% голосов, а кандидат «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов – 32%. Одним из факторов ее победы стала поддержка со стороны популярного местного политика Владимира Федорова, которого с тех выборов сняла выдвинувшая его «Родина». Авксентьева ушла в отставку с должности мэра в январе 2021 г. Решение об отставке она объясняла стрессом из-за тревоги за город и ухудшением здоровья: «Я уже не могу работать 24/365». Вице-президент РАПК Петр Быстров считает, что Авксентьева могла бы избраться в Госдуму в том числе по одномандатному округу, поскольку она «довольно популярна» в регионе.