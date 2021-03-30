Россия не одобряет насилие в Мьянме

Протесты в Мьянме не утихают с тех пор, как 1 февраля военные взяли власть в стране и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. По словам источника, близкого к дипломатическим представительствам в Мьянме, информация о сотнях погибших в ходе протестов выглядит достоверной. Борьбой с протестующими заняты солдаты из деревень, служившие в окраинных сепаратистских районах и не имевшие контактов с враждебным гражданским населением, привыкшие стрелять в случае угрозы и чувствующие себя в городе в окружении презирающих их горожан, говорит он.