Россия не одобряет насилие в Мьянме

Россия не одобряет насилие в МьянмеНо отправила делегацию на военный парад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена гибелью гражданских протестующих в Мьянме. «Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения», – сказал Песков. 27 марта, как сообщает Reuters, в ходе подавления военными протестов в Мьянме ими было застрелено 114 человек.
Протесты в Мьянме не утихают с тех пор, как 1 февраля военные взяли власть в стране и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. По словам источника, близкого к дипломатическим представительствам в Мьянме, информация о сотнях погибших в ходе протестов выглядит достоверной. Борьбой с протестующими заняты солдаты из деревень, служившие в окраинных сепаратистских районах и не имевшие контактов с враждебным гражданским населением, привыкшие стрелять в случае угрозы и чувствующие себя в городе в окружении презирающих их горожан, говорит он.
В этот же день в столице Мьянмы Нейпьидо состоялся военный парад в честь 75-летия вооруженных сил Мьянмы. На нем присутствовала российская военная делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым. По словам источника, близкого к Минобороны, это был ответный визит – нынешний руководитель страны и верховный главнокомандующий Мин Аунг Хлаин посетил парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 г.