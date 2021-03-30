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Россия не одобряет насилие в Мьянме

Но отправила делегацию на военный парад
Алексей Никольский
Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена гибелью гражданских протестующих в Мьянме. «Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения», – сказал Песков. 27 марта, как сообщает Reuters, в ходе подавления военными протестов в Мьянме ими было застрелено 114 человек.

Протесты в Мьянме не утихают с тех пор, как 1 февраля военные взяли власть в стране и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. По словам источника, близкого к дипломатическим представительствам в Мьянме, информация о сотнях погибших в ходе протестов выглядит достоверной. Борьбой с протестующими заняты солдаты из деревень, служившие в окраинных сепаратистских районах и не имевшие контактов с враждебным гражданским населением, привыкшие стрелять в случае угрозы и чувствующие себя в городе в окружении презирающих их горожан, говорит он.

В этот же день в столице Мьянмы Нейпьидо состоялся военный парад в честь 75-летия вооруженных сил Мьянмы. На нем присутствовала российская военная делегация во главе с замминистра обороны Александром Фоминым. По словам источника, близкого к Минобороны, это был ответный визит – нынешний руководитель страны и верховный главнокомандующий Мин Аунг Хлаин посетил парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных