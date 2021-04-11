«Единой России» помогут малые партии

«Единой России» помогут малые партииИх влияние на выборах в Госдуму будет выше, чем пять лет назад
К предстоящему старту избирательной кампании в Госдуму эксперты из компании «Бианки и партнеры» специально для «Ведомостей» проанализировали предвыборное поле с точки зрения конкуренции партий друг с другом и потенциального распределения голосов за и против партии власти. Главный вывод: выборы 2021 г. будут для «Единой России» сложнее, чем предыдущие, 2016 г., проходившие до повышения пенсионного возраста.
В кампанию партия власти входит с рейтингом на треть ниже, чем был пять лет назад: 31% вместо 46%, следует из данных фонда «Общественное мнение» (ФОМ). КПРФ сейчас держит 2-е место с 12% (в 2016 г. было 9%), ЛДПР – третье с 9% (было 11%), «Справедливая Россия» – традиционное четвертое с 7% (было 5%).
При этом в 2021 г. немалую часть голосов могут оттянуть на себя малые партии: по оценке ФОМа, их совокупный рейтинг к настоящему моменту уже достиг 6%, тогда как в 2016 г. за них готов был голосовать только 1%. Если обратить внимание на то, что пять лет назад не прошедшие в Госдуму партии в итоге оттянули на себя более 10% голосов, большая часть которых принесла дополнительные места в парламенте единороссам, в этом году их выборная роль может оказаться еще эффективнее.
Метод дробления
Как будет выглядеть обойма партий и кандидатов на выборах в Госдуму, станет ясно уже в начале лета: до 21 июня президент подпишет указ о назначении выборов, после чего начнется официальная процедура выдвижения кандидатов. Не собирать подписи избирателей для регистрации на выборах могут 14 партий – те, у которых есть фракции в Госдуме или в региональных парламентах. В выборах 2016 г. также участвовало 14 партий, и ландшафт в Госдуме не изменился: четыре партии как заседали на Охотном Ряду с 2007 г., так и заседают.
Единственная цель участия в выборах других партий – растащить голоса нынешних парламентских партий, уверен вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Они образовываются и исчезают. А для нас каждый мандат на вес золота». «Для администрации президента это своеобразное раскладывание пасьянса, – конкретизирует его тезис секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. – У них [в администрации президента] есть целая колода карт на руках в виде партий-ловушек. Там, где актуальна экологическая повестка, наращивается рейтинг у «зеленых», там, где стоит сделать упор на городской электорат, [используется партия] «Новые люди».
Чаще всего партии, которые сами декларируют, что ориентируются не на широкие группы избирателей, а, например, на предпринимателей, вряд ли могут пройти в парламент на федеральном уровне, говорит старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич: «Такой эффект мы уже наблюдали с Партией роста и «Гражданской платформой». Большинство таких партий «играют скорее роль спойлеров и создателей видимости плюрализма», соглашается член координационного совета Союза демократических социалистов Павел Кудюкин: «Отчасти голосование за них – это разновидность протестного голосования. Логика такая: мне никто не нравится из думских [партий], а тут понравилась первая тройка или отдельный лидер [у малой партии], проголосую за них». «То, что сложилось в Госдуме семь лет назад [после присоединения Крыма к России], для многих людей фактически одна партия, хоть и четырехголовая», – говорит политтехнолог Валентин Бианки.
Большое количество партий в бюллетенях – свидетельство использования технологии дробления голосов избирателей, считает политолог Андрей Таннер: расчет на то, что благодаря голосам за партии, которые вряд ли пройдут 5%-ный барьер, появится возможность высвободить минимум 5–7% голосов, которые во время подсчета будут перераспределены в том числе в пользу кандидатов от «Единой России». Голоса, отданные за маленькие партии, не прошедшие в парламент, действительно серьезно влияют на результаты. Согласно так называемому методу Хэйра в случае, если партия не преодолевает барьер в 5%, отданные за нее голоса не сгорают, а перераспределяются в пользу каждой из прошедших – пропорционально их результату.
К примеру, в 2016 г. за счет 10 партий, не прошедших 5%-ный барьер, высвободилось 11,2% голосов. В итоге после их пропорционального разделения «Единая Россия» получила 16 дополнительных мандатов (всего партия получила 140 мест по спискам), КПРФ – четыре мандата (всего 35), ЛДПР – также четыре (всего 34), справороссы – два (всего 16). А в 2011 г. именно благодаря этому «Единая Россия», набравшая 49,32% по партийным спискам (тогда голосование проходило строго по пропорциональной системе), в итоге получила в Госдуме большинство, причем с запасом – 238 голосов из 450. Тогда за непрошедшие партии проголосовало 5,94% избирателей.
Области пересечения
Сами по себе малые партии вряд ли смогут откусить хотя бы часть ядерного электората у думской четверки, говорит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Борьба [среди них] пойдет скорее за тех, у кого нет устойчивых идейно-политических предпочтений, чей выбор ситуативен». Таких людей большинство и выбор они делают с ориентацией на лозунги и названия, говорят эксперты.
Показательный пример – Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). В марте ей дали более нейтральное название – Российская партия свободы и справедливости (РПСС), анонсировав, что во главе списка партии и по одномандатному округу в Москве пойдет публицист Максим Шевченко. До последнего времени он тесно сотрудничал с КПРФ: к примеру, в 2018 г. Шевченко вместе с внуком Геннадия Зюганова руководил штабом кандидата КПРФ в мэры Москвы Вадима Кумина, в том же году он избрался от компартии во Владимирскую облдуму. Ярко окрашенный в идеологические цвета бренд КПСС не сильно востребован, поэтому и произошла его перекодировка в более умеренную сторону в расчете на городских избирателей, говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Это, по его мнению, означает, что РПСС будет использовать «лицензию» для выдвижения в крупных и проблемных для власти городах ярких людей, т. е. задача партии – быть спойлером не только КПРФ, но и конкретных кандидатов в одномандатных округах крупных городов. Активизация подобных партий происходит, чтобы создать своеобразную буферную зону, отделяющую оппозиционного избирателя от КПРФ, чтобы эта партия не воспринималась как единственная оппозиционная сила, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Старой площади.
Таким образом, для малых партий главный источник голосов – это в любом случае колеблющийся электорат думских партий. Таннер считает, что на избирателей, в частности КПРФ, будут претендовать «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина» и РПСС. «Все они так или иначе играют на одном поле, в том числе «Родина», которая в свое время пыталась оппонировать ЛДПР», – говорит Таннер. Бианки, в свою очередь, считает, что Российская партия пенсионеров за социальную справедливость будет в первую очередь отнимать голоса у справороссов и только потом – у КПРФ. А вот «Коммунисты России» и РПСС – прежде всего у КПРФ. «При этом, несмотря на «идеологическую дистанцию», те же «Новые люди» отбирают голоса у левых парламентских партий», – продолжает Бианки. Управляющий партнер консалтингового бюро T&M Антон Тимченко также считает, что Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в связи с эхом от пенсионной реформы может выступить «сорбентом для разочарованных, оттягивая часть избирателей КПРФ из-за радикализации партии», а также «собирая опавшие плоды» из электората справороссов, не принявшего их ребрендинг.
Федоров отмечает, что «против новых партий работает склонность людей ценить свой голос и не отдавать его за партии, не имеющие гарантии оказаться в Думе»: поэтому если они, к примеру, «хотят насолить «Единой России», то скорее проголосуют за одну из оппозиционных парламентских партий. Преимущество для власти на этих выборах в другом, считает Кудюкин: оппозиционно настроенные люди стремятся уклониться от участия в голосовании из-за неверия в их честность, а «чем меньше реально пришедших на выборы, тем легче [кандидатам власти] привести свой послушный, зависимый электорат».