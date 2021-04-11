«Единой России» помогут малые партии

Показательный пример – Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС). В марте ей дали более нейтральное название – Российская партия свободы и справедливости (РПСС), анонсировав, что во главе списка партии и по одномандатному округу в Москве пойдет публицист Максим Шевченко. До последнего времени он тесно сотрудничал с КПРФ: к примеру, в 2018 г. Шевченко вместе с внуком Геннадия Зюганова руководил штабом кандидата КПРФ в мэры Москвы Вадима Кумина, в том же году он избрался от компартии во Владимирскую облдуму. Ярко окрашенный в идеологические цвета бренд КПСС не сильно востребован, поэтому и произошла его перекодировка в более умеренную сторону в расчете на городских избирателей, говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Это, по его мнению, означает, что РПСС будет использовать «лицензию» для выдвижения в крупных и проблемных для власти городах ярких людей, т. е. задача партии – быть спойлером не только КПРФ, но и конкретных кандидатов в одномандатных округах крупных городов. Активизация подобных партий происходит, чтобы создать своеобразную буферную зону, отделяющую оппозиционного избирателя от КПРФ, чтобы эта партия не воспринималась как единственная оппозиционная сила, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Старой площади.