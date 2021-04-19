Депутата Госдумы коммуниста Алексея Куринного хотят перевести в Совет Федерации

Теоретические планы партии и числящегося в ней врио губернатора пока расходятся с планами самого Куринного, который заявил «Ведомостям», что планирует принять участие в думских выборах «при любом раскладе» и предварительно согласован КПРФ на выдвижение в своем 187-м одномандатном округе. Куринный был депутатом заксобрания Ульяновской области и впервые избрался в Госдуму в 2016 г., причем Куринный был одним из четырех кандидатов в депутаты Госдумы, который тогда выиграл выборы в округе без согласования с властями: под него не был согласован одномандатный округ, как под некоторых других представителей оппозиционных партий (единороссы заявили об отказе участвовать в выборах в 18 округах из 225). Кроме Куринного такую победу тогда одержали еще три коммуниста – Сергей Казанков, Михаил Щапов, а также Денис Парфенов, в округе которого единоросс снялся в последний момент.