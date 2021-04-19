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Депутата Госдумы коммуниста Алексея Куринного хотят перевести в Совет Федерации

Врио главы Ульяновской области Алексей Русских может выдвинуть его в тройке кандидатов
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Коммуниста Алексея Куринного могут лишить доступа к думской трибуне /Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный осенью может перейти в Совет Федерации, рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и источник в КПРФ. Куринного в тройку кандидатов в сенаторы во время избирательной кампании может номинировать экс-сенатор от Подмосковья, член ЦК КПРФ Алексей Русских, который был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля. Именно врио, по словам источника «Ведомостей» в КПРФ, – один из тех, кто выступает за переход Куринного в Совет Федерации.

Партия не хочет, чтобы Куринный выпадал из федеральной повестки, но есть «разные варианты» того, в каком формате тот продолжит работу, говорит собеседник в ЦК КПРФ. Переход в Совет Федерации – сохранить Куринного от столкновения «с ресурсным кандидатом единороссов» в одномандатном округе, который к таким выборам уже готовится, отмечает этот источник. Среди кандидатов «Единой России», которые претендуют на выдвижение в округе, – депутат Госдумы, представитель палаты в Конституционном суде и экс-мэр Ульяновска Марина Беспалова.

Теоретические планы партии и числящегося в ней врио губернатора пока расходятся с планами самого Куринного, который заявил «Ведомостям», что планирует принять участие в думских выборах «при любом раскладе» и предварительно согласован КПРФ на выдвижение в своем 187-м одномандатном округе. Куринный был депутатом заксобрания Ульяновской области и впервые избрался в Госдуму в 2016 г., причем Куринный был одним из четырех кандидатов в депутаты Госдумы, который тогда выиграл выборы в округе без согласования с властями: под него не был согласован одномандатный округ, как под некоторых других представителей оппозиционных партий (единороссы заявили об отказе участвовать в выборах в 18 округах из 225). Кроме Куринного такую победу тогда одержали еще три коммуниста – Сергей Казанков, Михаил Щапов, а также Денис Парфенов, в округе которого единоросс снялся в последний момент.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на одном из недавних партийных мероприятий говорил о необходимости партии вести конструктивную работу в области, указывает собеседник в КПРФ. «Куринный – один из самых активных депутатов и привык в том числе к уличным методам, мастерски устраивает акции протеста, боролся с администрацией [экс-губернатора Сергея] Морозова и на этом поднял свою популярность», – отмечает коммунист. В итоге Куринный будет в том же статусе, что Василий Иконников – сенатор и первый секретарь орловского обкома КПРФ при согласованном главе региона от партии варяге Андрее Клычкове.

Русских был назначен врио, поскольку кандидат власти мог бы проиграть выборы губернатора Ульяновской области Куринному в случае его выдвижения, говорили ранее собеседники «Ведомостей». Политолог Михаил Виноградов также считает, что это снимает проблему трудных для власти выборов губернатора региона.

Вариант с назначением первого секретаря обкома в Совет Федерации стоит рассматривать как сценарий нейтрализации Куринного, поскольку думская площадка куда удобнее для протестной активности, чем верхняя палата, говорит политолог Ростислав Туровский: «Для КПРФ выгода из такого решения лишь формальная – увеличение мизерного представительства в верхней палате. При этом коммунисты еще и рискуют потерять округ, где избирался Куринный». Политолог Константин Калачев полагает, что в случае реализации такого сценария Куринного не будет не только в округе, но и в списке: «А отсутствие его в партийном списке позволяет надеяться, что результаты КПРФ и «Единой России» не выйдут за рамки допустимого и желаемого модераторами внутренней политики. На родине Ленина КПРФ соберет немногим больше, чем на родине Зюганова в Орловской области».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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