Охраняющим границы добровольцам дадут те же льготы, что и дружинникам

Охраняющим границы добровольцам дадут те же льготы, что и дружинникамСоответствующие поправки депутаты внесли в Госдуму
Депутаты Госдумы предложили предоставить добровольцам, которые охраняют границу России, материальное стимулирование, компенсации и льготы, какие сейчас положены дружинникам, помогающим в охране общественного порядка. Соответствующие поправки внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Поправки также уточняют полномочия органов госвласти субъектов и местного самоуправления. В частности, они должны теперь не просто создавать условия для участия добровольцев в защите госграницы, но и оказывать поддержку конкретным гражданам и их объединениям.
В пояснительной записке говорится, что возможность участия добровольцев в защите границы прописана в законе «О государственной границе Российской Федерации». Сейчас в защите границы участвуют 12 393 гражданина в составе 1216 добровольных народных дружин. Также пограничным органам «оказывают содействие» около 1000 членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, даны льготы и компенсации, а в других – нет, указано в пояснительной записке.