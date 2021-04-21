Охраняющим границы добровольцам дадут те же льготы, что и дружинникам

Депутаты Госдумы предложили предоставить добровольцам, которые охраняют границу России, материальное стимулирование, компенсации и льготы, какие сейчас положены дружинникам, помогающим в охране общественного порядка. Соответствующие поправки внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Поправки также уточняют полномочия органов госвласти субъектов и местного самоуправления. В частности, они должны теперь не просто создавать условия для участия добровольцев в защите госграницы, но и оказывать поддержку конкретным гражданам и их объединениям.