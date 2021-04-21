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Охраняющим границы добровольцам дадут те же льготы, что и дружинникам

Соответствующие поправки депутаты внесли в Госдуму
Елена Мухаметшина
Без опоры на население охранять границу невозможно /Денис Абрамов / Ведомости

Депутаты Госдумы предложили предоставить добровольцам, которые охраняют границу России, материальное стимулирование, компенсации и льготы, какие сейчас положены дружинникам, помогающим в охране общественного порядка. Соответствующие поправки внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Поправки также уточняют полномочия органов госвласти субъектов и местного самоуправления. В частности, они должны теперь не просто создавать условия для участия добровольцев в защите госграницы, но и оказывать поддержку конкретным гражданам и их объединениям.

В пояснительной записке говорится, что возможность участия добровольцев в защите ­границы прописана в законе «О  государственной границе ­Российской Федерации». Сейчас в защите границы участвуют 12 393 гражданина в составе 1216 добровольных народных дружин. Также пограничным органам «оказывают содействие» около 1000 членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, даны льготы и компенсации, а в других – нет, указано в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных