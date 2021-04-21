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Президент помог «Единой России» с предвыборной программой

Единороссы заявили, что будут использовать послание Владимира Путина во время избирательной кампании
Елена Мухаметшина Алексей Никольский
Дмитрий Медведев как председатель «Единой России» готов взять на вооружение послание президента Владимира Путина  /Евгений Разумный / Ведомости

Послание президента Федеральному собранию, несмотря на накаляющуюся международную обстановку, большей частью было посвящено социальной политике. Два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, говорят, что это связано с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Председатель партии Дмитрий Медведев после послания уже заявил, что оно должно стать для «Единой России» прямым руководством к действию, а его разделы лягут в основу программы «Единой России», с которой она пойдет на парламентские выборы. О том, что послание станет основой предвыборной программы партии, сказал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, программная комиссия партии соберется в четверг на свое первое заседание, фракциям «Единой России» будут даны поручения по законодательному обеспечению президентских инициатив.

Женщинам и детям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных