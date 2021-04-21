Президент помог «Единой России» с предвыборной программой

Послание президента Федеральному собранию, несмотря на накаляющуюся международную обстановку, большей частью было посвящено социальной политике. Два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, говорят, что это связано с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Председатель партии Дмитрий Медведев после послания уже заявил, что оно должно стать для «Единой России» прямым руководством к действию, а его разделы лягут в основу программы «Единой России», с которой она пойдет на парламентские выборы. О том, что послание станет основой предвыборной программы партии, сказал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, программная комиссия партии соберется в четверг на свое первое заседание, фракциям «Единой России» будут даны поручения по законодательному обеспечению президентских инициатив.