Президент помог «Единой России» с предвыборной программой

Президент помог «Единой России» с предвыборной программойЕдинороссы заявили, что будут использовать послание Владимира Путина во время избирательной кампании
Послание президента Федеральному собранию, несмотря на накаляющуюся международную обстановку, большей частью было посвящено социальной политике. Два собеседника «Ведомостей», близких к администрации президента, говорят, что это связано с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму. Председатель партии Дмитрий Медведев после послания уже заявил, что оно должно стать для «Единой России» прямым руководством к действию, а его разделы лягут в основу программы «Единой России», с которой она пойдет на парламентские выборы. О том, что послание станет основой предвыборной программы партии, сказал и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, программная комиссия партии соберется в четверг на свое первое заседание, фракциям «Единой России» будут даны поручения по законодательному обеспечению президентских инициатив.