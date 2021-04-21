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УФАС нашло нарушение в установке билборда ЛДПР до начала избирательной кампании

Если законодательно не урегулировать вопрос о политической рекламе, проблема может обостриться, считают эксперты
Варвара Григорьева Тимур Бордюг
Политическая реклама на билбордах остается законодательно неурегулированной и в каждом регионе активность ее использования зависит от настроения политадминистраторов /Андрей Гордеев / Ведомости

Управление ФАС по Орловской области посчитало незаконным установку билборда ЛДПР, рекламирующего партийную приемную в региональной столице. 12 апреля руководитель УФАС Андрей Кирьянов направил копию материалов проверки установленного в Орле билборда на имя мэра города Юрия Парахина с требованием демонтировать рекламную конструкцию. Служба сослалась на то, что билборд не может считаться социальной рекламой, «поскольку не направлен на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей». Кроме того, он не подпадает и под понятие обычной рекламы из-за «отсутствия объекта рекламирования», решили в УФАС: билборд представляет форму политической агитации, которая проводится до начала предвыборной кампании, а значит, должен быть демонтирован.

На момент сдачи материала в ФАС не ответили на запрос «Ведомостей», насколько часто принимаются такие решения .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных