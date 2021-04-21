УФАС нашло нарушение в установке билборда ЛДПР до начала избирательной кампании

Управление ФАС по Орловской области посчитало незаконным установку билборда ЛДПР, рекламирующего партийную приемную в региональной столице. 12 апреля руководитель УФАС Андрей Кирьянов направил копию материалов проверки установленного в Орле билборда на имя мэра города Юрия Парахина с требованием демонтировать рекламную конструкцию. Служба сослалась на то, что билборд не может считаться социальной рекламой, «поскольку не направлен на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей». Кроме того, он не подпадает и под понятие обычной рекламы из-за «отсутствия объекта рекламирования», решили в УФАС: билборд представляет форму политической агитации, которая проводится до начала предвыборной кампании, а значит, должен быть демонтирован.