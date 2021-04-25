Глава аппарата «Справедливой России» Дмитрий Гусев строит политическую карьеру

Фактически именно на него была возложена роль куратора этого процесса и предстоящей кампании. Руководитель центрального аппарата партии будет выдвигаться во главе региональной группы, включающей в себя один из самых густонаселенных регионов России – Краснодарский край, сказал «Ведомостям» источник в партии и подтвердил сам Гусев. Число избирателей в группе, от которой баллотируется кандидат, имеет значение после прохождения списка партии в Госдуму: мандаты в первую очередь достаются тем кандидатам, региональная группа которых набрала больше всего голосов.