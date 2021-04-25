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Глава аппарата «Справедливой России» Дмитрий Гусев строит политическую карьеру

Он пойдет в Госдуму от Краснодарского края
Максим Иванов
По словам Гусева, он хочет пойти в Госдуму, чтобы «реализовать свои политические идеи» /Сергей Бобылев / ТАСС

В Госдуму по списку «Справедливой России» может избраться политтехнолог, один из основателей политтехнологической компании Bakster Group – Дмитрий Гусев, сообщил источник в партии. Накануне объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» в начале 2021 г. он возглавил центральный аппарат «Справедливой России».

Фактически именно на него была возложена роль куратора этого процесса и предстоящей кампании. Руководитель центрального аппарата партии будет выдвигаться во главе региональной группы, включающей в себя один из самых густонаселенных регионов России – Краснодарский край, сказал «Ведомостям» источник в партии и подтвердил сам Гусев. Число избирателей в группе, от которой баллотируется кандидат, имеет значение после прохождения списка партии в Госдуму: мандаты в первую очередь достаются тем кандидатам, региональная группа которых набрала больше всего голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных