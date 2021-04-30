Единороссы пошли на праймериз в 18 округах, которые в 2016 году уступили думской оппозиции

Единороссы пошли на праймериз в 18 округах, которые в 2016 году уступили думской оппозицииМногие из этих кандидатов – бюджетники
Единороссы выставили кандидатов на праймериз во всех одномандатных округах, которые в 2016 г. они сами освободили для победы представителей оппозиции на выборах в Госдуму. Но не везде эти кандидаты выглядят одинаково сильными.
Собеседник в партии и собеседник, близкий к администрации президента, объясняют это тем, что в итоге «Единая Россия» может «отдать» часть округов под победу кандидатов других партий. По словам единоросса, таких округов может быть всего 15–16. «Позиция такая: «Единую Россию» выставлять везде, но кое-где кандидаты будут техническими, – объясняет близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей».
Количество таких округов контролируется на уровне администрации президента лично [начальником управления президента по внутренней политике Андреем] Яриным, и их будет немного». Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что партия выставит своих кандидатов во всех округах. В среду партия продлила регистрацию на праймериз до 14 мая.
Зачистка от сюрпризов
Отказаться от полной «зачистки» округов от единороссов Кремль решил после того, как в 2018 г. на выборах губернатора Хабаровского края без согласования с Кремлем победил кандидат ЛДПР Сергей Фургал, которому до этого, в 2016 г., позволили выиграть выборы без всякого сопротивления «Единой России».
Всего пять лет назад «Единая Россия» отказалась от выдвижения собственных кандидатов в 18 одномандатных округах. Округа были зачищены под кандидатов от ЛДПР (Сергей Фургал, Иван Абрамов, Алексей Диденко, Сергей Жигарев, Василина Кулиева), «Справедливой России» (Михаил Емельянов, Галина Хованская, Анатолий Грешневиков, Елена Драпеко, Федот Тумусов, Анатолий Аксаков, Леонид Левин), КПРФ (Олег Смолин, Николай Харитонов, Владимир Бортко), а также лидера «Родины» Алексея Журавлева и председателя «Гражданской платформы» Рината Шайхутдинова. Пошел самовыдвиженцем в одном из таких округов Владислав Резник, который в итоге вошел во фракцию «Единая Россия».
В некоторых регионах можно ждать смену одномандатников. В Амурском округе, который был согласован под кандидата ЛДПР Абрамова в 2016 г. (сейчас – сенатор), неожиданно на праймериз выдвинулся и. о. секретаря хабаровского реготделения «Единой России» Максим Иванов.
Однако, по словам источника в «Единой России», этот округ все же отдадут ЛДПР. В Комсомольском округе Хабаровского края, согласованном в 2016 г. под Фургала (сейчас – под арестом), на праймериз «Единой России» заявились модельер Иван Лошманов, замсекретаря хабаровского отделения партии Павел Симигин, борец Константин Ефимов, руководитель регионального исполкома партии Евгений Солоненко. Шансы кандидата, который будет ассоциироваться с федеральной или региональной властью, на победу собеседники «Ведомостей» оценивают как минимальные.
Другим кандидатам ЛДПР, избравшимся в 2016 г., проще. Статусных соперников нет у Жигарева в Щелковском округе Московской области: на праймериз пошли в основном бюджетники, а также член «Боевого братства» Денис Автоменко и сотрудник Минобороны Дмитрий Мирошников.
Близкий к администрации президента собеседник говорит, что Жигареву согласовали переизбрание в округе. В Томском округе, который в 2016 г. был согласован под Диденко (является сыном главы ЗАТО «Северск» Николая Диденко), на праймериз единороссов заявились участница движения «Волонтеры-медики» Арина Будницкая, сенатор от Томской области Владимир Кравченко, депутат гордумы Томска Илья Леонтьев. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что Диденко пойдет на этих выборах и в том же округе, и в списке. В Даурском округе Забайкалья, где выборы в прошлый раз выиграла Кулиева, среди прочих выдвинулся бывший замкомандующего войсками Южного военного округа, а сейчас зампред правительства Забайкалья Андрей Гурулев.
Почти предсказуемый результат
Представители «малых партий», вероятно, сохранятся в Госдуме. В Аннинском округе Воронежской области, где в прошлый раз избрался Журавлев, на этот раз будет баллотироваться действующий депутат Госдумы, куратор внутренней политики в администрации региона при Алексее Гордееве Андрей Марков. Журавлев ведет кампанию в одном из округов соседней Тамбовской области. Среди тех, кто выдвинулся на праймериз по Нефтекамскому округу в Башкирии, где избирался Шайхутдинов, к примеру, руководитель кружка в местном Дворце молодежи Рустам Абдулкаюмов. Шайхутдинов снова переизберется благодаря хорошим отношениям с главой республики Радием Хабировым, говорит источник, близкий к Старой площади.
Если говорить о «Справедливой России», то в Нижнедонском округе Ростовской области, где в прошлый раз выборы выиграл Емельянов, на праймериз заявился депутат Госдумы, координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта. В 2016 г. на выборы он избрался по списку. Собеседники в «Справедливой России» говорят, что Емельянов возглавит региональную группу, вопрос о его участии в выборах по округу обсуждается. В Москве на праймериз по Ленинградскому округу заявился бывший начальник департамента территориальных органов столицы, депутат Госдумы Алексей Лисовенко. По этому округу в 2016 г. избралась без конкуренции со стороны партии власти Хованская, она уже ведет агитацию и сейчас. Округ под нее согласован, говорил собеседник, близкий к мэрии Москвы.
В Ростовском округе Ярославской области, где в 2016 г. был избран справоросс Грешневиков, известных кандидатов «Единой России» на праймериз нет, на них заявилась, к примеру, депутат заксобрания области Лариса Ушакова. Источник в партии говорит, что пока «победу Грешневикову в округе никто не обещал, как и региональную группу, гарантирующую избрание по списку».
В Северо-Восточном округе в Петербурге, где в 2016 г. без сопротивления единороссов в Госдуму прошла Драпеко, на праймериз заявились депутат заксобрания Елена Рахова и экс-комиссар «Наших» Евгений Федоришин. Известные кандидаты на праймериз не заявились и в Якутском округе, где шел Тумусов, в Лермонтовском округе Пензенской области (избравшийся Левин перешел на работу в аппарат правительства) и в Канашском округе в Чувашии, где избран Аксаков. В партии говорят, что Тумусов возглавит крупную региональную группу, гарантирующую избрание. В Чувашии Аксаков уже договорился с губернатором-справороссом Олегом Николаевым о переизбрании по округу.
У КПРФ ситуация схожая. В Центральном округе Петербурга, где в 2016 г. избирался коммунист Бортко, статусные единороссы на праймериз не заявились. В Армавирском округе Краснодарского края, где избран Харитонов, на праймериз заявилось несколько десятков человек, в основном бюджетники. Среди участников праймериз в Москаленском округе Омской области, где победил в 2016 г. Смолин, самый статусный – заместитель представителя Омской области при правительстве России Кирилл Мандрыгин. По словам собеседника в «Единой России», под кандидата от КПРФ теперь «отдадут» округ в Иркутской области. В 2016 г. там победил в округе Михаил Щапов, но в борьбе с единороссом.
Единоросс отмечает, что участие в праймериз в таких согласованных округах специфическое: люди идут на них, зная, что «могут проиграть выборы». После введения «трехдневного голосования» рассчитывать на победу в одномандатном округе от оппозиционной партии фактически невозможно, говорит собеседник в Госдуме, и поэтому теперь большую ставку кандидаты будут делать на список. Кроме того, даже при наличии «де-факто согласованного» кандидата от оппозиционной партии присутствие даже технического кандидата от «Единой России» автоматически заставляет админресурс работать на него, отмечает источник «Ведомостей», т. е. гарантий нет.