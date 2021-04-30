Единороссы пошли на праймериз в 18 округах, которые в 2016 году уступили думской оппозиции

Если говорить о «Справедливой России», то в Нижнедонском округе Ростовской области, где в прошлый раз выборы выиграл Емельянов, на праймериз заявился депутат Госдумы, координатор бюро расследований ОНФ Антон Гетта. В 2016 г. на выборы он избрался по списку. Собеседники в «Справедливой России» говорят, что Емельянов возглавит региональную группу, вопрос о его участии в выборах по округу обсуждается. В Москве на праймериз по Ленинградскому округу заявился бывший начальник департамента территориальных органов столицы, депутат Госдумы Алексей Лисовенко. По этому округу в 2016 г. избралась без конкуренции со стороны партии власти Хованская, она уже ведет агитацию и сейчас. Округ под нее согласован, говорил собеседник, близкий к мэрии Москвы.