В тестировании электронного голосования задействовали пять вымышленных партий

На выборах в Госдуму онлайн смогут проголосовать люди лишь в нескольких регионах, их перечень ЦИК определит, вероятно, 26 мая. В первую очередь на организацию ДЭГ могут претендовать регионы, которые сейчас тестируют у себя онлайн-голосование для проведения выборов разного уровня, а не только думских. Всего к началу тестирования ДЭГ на него записалось 2,5 млн человек во всех субъектах Федерации – 2,3% от общего числа избирателей. Больше всего – в Краснодарском крае (117 000), Свердловской (109 000) и Нижегородской (85 000) областях, следует из данных vybory.gov.ru. Некоторых бюджетников заставляли регистрироваться на портале госуслуг, через который проводится онлайн-голосование, говорят собеседники, знакомые с ситуацией. Изначально установка была, чтобы в тесте поучаствовало 1,5% избирателей, но за счет глав районов выходит больше, говорит собеседник в руководстве одного из регионов. Тестирование ДЭГ во всех регионах потребовалось, с одной стороны, для популяризации такой формы голосования, для проверки нагрузки на систему и, с другой стороны, для выявления субъектов, которые готовы будут применять у себя ДЭГ в дальнейшем, говорит близкий к ЦИК собеседник.