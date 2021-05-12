В тестировании электронного голосования задействовали пять вымышленных партий

В тестировании электронного голосования задействовали пять вымышленных партийНа проверку системы Центризбиркома записалось 2,5 млн человек во всех регионах России
Для тестирования так называемого дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое началось 12 мая и пройдет до 14 мая, Центризбирком приготовил набор кандидатов-одномандатников и партий для каждого региона. Все их характеристики «абсолютно вымышленные», говорят собеседники «Ведомостей», а единственное, что совпадает с реальностью, – количество электронных бюллетеней.
«Ведомости» проверили: предложенные ЦИК люди действительно не похожи на реальных людей, за которых придется голосовать в сентябре 2021 г. К примеру, у всех одномандатников вне зависимости от региона схожие имена – они Кандидаты Кандидатовы. Но между ними есть некоторые отличия. Так, из трех московских кандидатов один оказался «варягом» из области («варяги» были при тестировании ДЭГ и в регионах), да и профессии у них разные: против одного 59-летнего пенсионера и одного 58-летнего учителя, который смог зарегистрироваться на выборах в качестве самовыдвиженца, пошел 33-летний предприниматель.
Кроме того, судя по тестированию ДЭГ, избирателям в ближайшее время придется выбирать из пяти политических сил. В данном случае это Партия прямого диалога, политическая партия «Глобус», Политическая партия № 3, «Наша партия – партия света и тепла», а также партия «Честь. Чуткость. Человек». Пробное голосование занимает до минуты.
На выборах в Госдуму онлайн смогут проголосовать люди лишь в нескольких регионах, их перечень ЦИК определит, вероятно, 26 мая. В первую очередь на организацию ДЭГ могут претендовать регионы, которые сейчас тестируют у себя онлайн-голосование для проведения выборов разного уровня, а не только думских. Всего к началу тестирования ДЭГ на него записалось 2,5 млн человек во всех субъектах Федерации – 2,3% от общего числа избирателей. Больше всего – в Краснодарском крае (117 000), Свердловской (109 000) и Нижегородской (85 000) областях, следует из данных vybory.gov.ru. Некоторых бюджетников заставляли регистрироваться на портале госуслуг, через который проводится онлайн-голосование, говорят собеседники, знакомые с ситуацией. Изначально установка была, чтобы в тесте поучаствовало 1,5% избирателей, но за счет глав районов выходит больше, говорит собеседник в руководстве одного из регионов. Тестирование ДЭГ во всех регионах потребовалось, с одной стороны, для популяризации такой формы голосования, для проверки нагрузки на систему и, с другой стороны, для выявления субъектов, которые готовы будут применять у себя ДЭГ в дальнейшем, говорит близкий к ЦИК собеседник.
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко полагает, что с использованием ДЭГ применять административный ресурс станет сложнее – например, если люди будут находиться «кто на садово-огородном участке, кто в поездке». Лидер фракции «Справедливой России» в гордуме Воронежа Артем Рымарь считает ДЭГ «непрозрачным механизмом, к которому нет доверия». По его мнению, «местечковые схемы» для мобилизации бюджетников, распространенные в сельской местности, продолжат свое существование в новом виде. «Кто и как проверит, что [в электронном виде] проголосовал конкретный человек? Теперь могут [просто] собрать [с зависимых избирателей] паспорта, зарегистрироваться за них на портале госуслуг и посадить специальных людей голосовать вместо них», – отмечает Рымарь. ДЭГ вместе с трехдневным голосованием лишь «укрепляют апатию к выборам», поскольку люди не могут контролировать результат, считает он.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов