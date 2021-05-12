Отчет Михаила Мишустина перед Госдумой вылился в критику Дмитрия Медведева

Отчет Михаила Мишустина перед Госдумой вылился в критику Дмитрия МедведеваКак проявилось отношение к все еще новому премьер-министру в Охотном Ряду
Ежегодный отчет о работе правительства, который премьер-министр Михаил Мишустин представил Госдуме 12 мая, прошел для него как по маслу. Критике депутаты подвергли не его, а его предшественника Дмитрия Медведева. Для Мишустина это уже второй отчет после назначения на пост премьера в январе 2020 г. Но полноценный — первый: предыдущий отчет, который был представлен депутатам в июле 2020 г., был посвящен в значительной степени работе Белого дома под руководством Медведева.
Обратная связь с депутатами
Свой отчет премьер выстроил тактически грамотно. Он начал с разговора о борьбе с коронавирусом – точно так же, как недавно и президент Владимир Путин послание Федеральному собранию. Как и президент, Мишустин поблагодарил медиков, которые боролись с коронавирусом, и пообещал, что этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией. Вслед за президентом премьер призвал россиян вакцинироваться.
После чего, опять же как Путин, поблагодарил и депутатов за принятие экстренных мер по поддержке бизнеса и населения на законодательном уровне – правительство внесло более 300 законопроектов, а Госдума их приняла. «Прошлый год показал, как должна работать вся система государственного управления», – нескромно заметил премьер.
Нынешний созыв Госдумы, с которым, судя по всему, налажено эффективное взаимодействие, успеет до выборов взглянуть на проект нового бюджета, хотя принимать его придется уже другим депутатам. Мишустин объявил, что теперь правительство будет вносить бюджет в Госдуму не до 1 октября, а до 15 сентября. При этом выборы в Госдуму в этом году пройдут 19 сентября.
Мишустин также дал понять, что сам хорошо знает, как общаться с населением. В выступлении он довольно много упоминал о своих поездках по регионам, которые он начал после назначения на должность. Он сообщил, что побывал в трети субъектов Федерации, а если учитывать и поездки членов кабмина, то выйдет, что они побывали практически везде. Мишустин расценивает это как механизм обратной связи, по итогам командировок было дано более 300 поручений: «Никакие отчеты не заменят личного общения с людьми, поэтому такую практику мы продолжим», - резюмировал он.
Критика прошлого правительства
Депутаты в ответ неоднократно вспоминали с трибуны о предшественнике Мишустина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что за новейшую историю было 16 составов правительства, но в 2020 г. президент понял, что Белый дом надо усилить, иначе реализация его послания будет провалена, и сменил Медведева. Справоросс Сергей Миронов заявил, что правительство Мишустина справилось с работой в период пандемии.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже вспоминал Медведева, однако с неожиданной стороны: «Михаил Владимирович, посмотрите, что делают! На вашем месте был – вернее, выше – президент Медведев, он лидер этой партии «Единая Россия», он Лужкова по недоверию отстраняет от должности мэра [в 2010 г.]. Эти депутаты, примкнувшие к ним коммунисты и «Справедливая Россия», 300 депутатов просят назвать улицу Лужкова в городе Москве. Это не маразм? Лужков до сих пор должен сидеть в тюрьме, всю столицу превратил в «Черкизон». И через несколько лет после смерти – давайте мы ему улицу назовем именем Лужкова. А тогда что [бывший] президент Медведев, он что у вас, кто он такой у вас – марионетка, что ли?»
Выступавший от «Единой России» глава комитета по бюджету Андрей Макаров заявил, что в январе 2020 г. Путин предложил новую программу социальной поддержки людей, закрепив это в Конституции: «Вот сегодня я думаю, что можно по-разному относиться, можно придерживаться разных взглядов, я думаю, что сегодня [в отчете] все услышали главное – как много было сделано. И вот это первое и главное впечатление и ощущение, я бы это сказал, от отчета правительства». Вопрос замены Медведева на Мишустина он не затронул, но упомянул, что «решения, которые обсуждались годами, решения, которые просто необходимо было принимать срочно, стали приниматься в течение нескольких дней».
Ответственная задача для ответственных лиц
Исходя из характера обсуждения отчета правительства сам собой возникает вопрос и о возможной будущей политической роли Мишустина - тем более в контексте предстоящих выборов в Госдуму.
Как сообщали «Ведомости» 19 апреля, администрация президента (АП) сейчас рассматривает разные варианты того, кто возглавит на выборы в Госдуму список «Единой России». Например, его может единолично возглавить лидер партии, зампредседателя Совбеза России Медведев. Но этому может помешать его довольно низкий рейтинг. Есть и вероятность, что Медведев войдет в федеральную тройку или десятку.
При этом вариант, что список возглавит Мишустин, собеседники «Ведомостей» называют маловероятным. Однако, по словам нескольких собеседников в АП и близких к АП, такой вариант был бы «очень хорошим» для партии. В частности, два собеседника напомнили, что Мишустин активно начал ездить по России, что можно было бы использовать в ходе кампании «Единой России». Но нужно ли это самому Мишустину – большой вопрос, говорят сразу несколько источников «Ведомостей». При этом традиционно, за исключением 2003 г., список «Единой России» на выборах в Госдуму возглавлял или президент, или премьер-министр.
«Рейтинг Мишустина оказался довольно тефлоновым, несмотря на довольно разноречивые итоги работы правительства. Для депутатов это новые реалии, поэтому и наблюдается такая взаимная комплиментарность, – рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. – А то, что от единороссов [так или иначе] достается правительству Медведева, – это скорее не консолидированная позиция партии, а мнение отдельных депутатов. Думаю, большинство партийцев допускает, что сценарий участия Медведева в списке «Единой России» на выборах – один из возможных». Пока нет понимания по списку, сложно рассуждать, какими будут роли Медведева и Мишустина в ходе избирательной кампании «Единой России», говорит эксперт: «Но все же в глазах обывателя правительство, президент, «Единая Россия» – это примерно одно и то же, поэтому склеить их будет несложно, если возникнет потребность». Пока же Мишустину от этих вопросов удается уходить, отмечает он.
Сценарий с Медведевым во главе списка – один из самых ожидаемых, говорит политолог Евгений Минченко, однако в партии есть фронда на тему возможного лидерства, в том числе из-за антирейтинга экс-премьера. Мишустин во главе списка – это возможность использовать «медовый месяц» после его назначения, который до сих пор продолжается: последний год премьер был занят борьбой с пандемией, отмечает эксперт.
В подготовке статьи участвовала Варвара Григорьева