Отчет Михаила Мишустина перед Госдумой вылился в критику Дмитрия Медведева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже вспоминал Медведева, однако с неожиданной стороны: «Михаил Владимирович, посмотрите, что делают! На вашем месте был – вернее, выше – президент Медведев, он лидер этой партии «Единая Россия», он Лужкова по недоверию отстраняет от должности мэра [в 2010 г.]. Эти депутаты, примкнувшие к ним коммунисты и «Справедливая Россия», 300 депутатов просят назвать улицу Лужкова в городе Москве. Это не маразм? Лужков до сих пор должен сидеть в тюрьме, всю столицу превратил в «Черкизон». И через несколько лет после смерти – давайте мы ему улицу назовем именем Лужкова. А тогда что [бывший] президент Медведев, он что у вас, кто он такой у вас – марионетка, что ли?»