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До конца мая решат, кого будут отсекать от выборов

Этот вопрос обсуждается в Думе
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

17 мая в Мосгорсуде пройдет первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании ранее внесенных в реестр НКО-иноагентов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального экстремистскими организациями. Сторона обвинения настроена на то, чтобы закончить процесс за одно заседание, уверены собеседники «Ведомостей», близкие к ФБК.

Уже на следующий после заседания суда день, 18 мая, совет Госдумы назначил первое чтение законопроекта, который призван лишить права выдвигаться в депутаты и избираться в Госдуму всех, кто связан с запрещенными – экстремистскими или террористическим – организациями. Проект внесла 4 мая группа депутатов из разных фракций во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, единороссом Василием Пискаревым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных