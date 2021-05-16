До конца мая решат, кого будут отсекать от выборов

До конца мая решат, кого будут отсекать от выборовЭтот вопрос обсуждается в Думе
17 мая в Мосгорсуде пройдет первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании ранее внесенных в реестр НКО-иноагентов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального экстремистскими организациями. Сторона обвинения настроена на то, чтобы закончить процесс за одно заседание, уверены собеседники «Ведомостей», близкие к ФБК.
Уже на следующий после заседания суда день, 18 мая, совет Госдумы назначил первое чтение законопроекта, который призван лишить права выдвигаться в депутаты и избираться в Госдуму всех, кто связан с запрещенными – экстремистскими или террористическим – организациями. Проект внесла 4 мая группа депутатов из разных фракций во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, единороссом Василием Пискаревым.