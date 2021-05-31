В ЦИК России предлагают официально бороться с иностранным вмешательством

Члены комиссии Пискарева выступали в мае 2021 г. инициаторами уже принятых поправок по недопущению на выборы любого уровня людей, связанных с экстремистскими и террористическими организациями (в Мосгорсуде в июне пройдет процесс по признанию экстремистскими структур Алексея Навального). Пискарев не ответил на звонок «Ведомостей». По словам Климова, «законодательство и так запрещает вмешательство иностранных государств в выборные процедуры России, иначе как через механизм наблюдения» и ЦИК всегда взаимодействовал с комиссией Совета Федерации по этим вопросам.