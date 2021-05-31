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В ЦИК России предлагают официально бороться с иностранным вмешательством

В комиссии распределяются направления работы перед выборами в Госдуму
Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

На этой неделе все направления работы ЦИК будут окончательно распределены между его 15 членами – за каждым из них будет закреплен конкретный блок. У комиссии может появиться новое направление – противодействие внешнему вмешательству в российские выборы, которое поручат члену комиссии Игорю Борисову, рассказали «Ведомостям» два члена ЦИК. Он должен будет взаимодействовать со схожими структурами в других органах власти.

В 2017 г. комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России во главе с сенатором Андреем Климовым создали в Совете Федерации. В 2019 г. после протестов из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму аналогичная комиссия во главе с Василием Пискаревым появилась в Госдуме.

Члены комиссии Пискарева выступали в мае 2021 г. инициаторами уже принятых поправок по недопущению на выборы любого уровня людей, связанных с экстремистскими и террористическими организациями (в Мосгорсуде в июне пройдет процесс по признанию экстремистскими структур Алексея Навального). Пискарев не ответил на звонок «Ведомостей». По словам Климова, «законодательство и так запрещает вмешательство иностранных государств в выборные процедуры России, иначе как через механизм наблюдения» и ЦИК всегда взаимодействовал с комиссией Совета Федерации по этим вопросам.

Бывший глава аппарата фракции «Единой России» в Госдуме Константин Мазуревский будет отвечать за аналитику ЦИК и вопросы, связанные с учетом избирателей. Бывшему депутату ЛДПР Александру Курдюмову поручена организация видеонаблюдения, а также межведомственное взаимодействие, к примеру с МВД: министерство предоставляет базы людей с судимостями.

Эльмира Хаймурзина, которая возглавляла избирательную комиссию Подмосковья, а потом была главой Красногорска, в ЦИК станет курировать жалобы партий и избирателей во время выборов. Вопросы обучения сотрудников избирательных комиссий теперь будут замкнуты на Людмилу Маркину, которая прежде возглавляла избирком Орловской области. Курировать взаимодействие с гражданским обществом и экспертами будет декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Бывший глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, которого собеседники «Ведомостей» называли близким к президентскому управлению по общественным проектам, займется информационной политикой и международными вопросами.

«Распределение обязанностей – это решение ЦИК, которое должно учитывать и профессиональную подготовленность, и жизненный опыт, и личное желание членов ЦИК. В настоящее время основные направления работы каждого члена [ЦИК] определены, члены комиссии [неформально] работают в соответствии с ними», – сказал «Ведомостям» зампред ЦИК Николай Булаев. Официальное закрепление обязанностей ожидалось в апреле. Но, по словам Булаева, его решили отложить, чтобы каждый член ЦИК мог внести свои предложения по работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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