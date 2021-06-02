Позицию правительства по делам против России будет обосновывать Генпрокуратура

Перед Генпрокуратурой может встать также вопрос об отборе российских судей в ЕСПЧ (всего в Страсбурге 47 судей от всех стран), отмечает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков. Конкурс по отбору трех кандидатов от России осенью 2020 г. организовал Минюст, говорит он: «Президент от имени России должен был внести три кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до 10 мая. В третьей декаде июня ПАСЕ на своей сессии должна их рассмотреть». Если предложенные кандидаты будут отклонены, то уже Генпрокуратура должна будет организовать новый отбор трех кандидатов, которые снова будут представлены на рассмотрение ПАСЕ и из которых будет отобран один, продолжает Чиков.