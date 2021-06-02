Позицию правительства по делам против России будет обосновывать Генпрокуратура

Позицию правительства по делам против России будет обосновывать ГенпрокуратураПредставительство в международных делах передается ей от Минюста
Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в конституционный закон о Конституционном суде и закон о прокуратуре, предложив передать надзорному ведомству право на представление интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также в суде ЕврАзЭС и Экономическом суде СНГ. Сейчас эти полномочия закреплены за Министерством юстиции. После принятия поправок именно Генпрокуратура будет формировать позицию России по делам, рассматриваемым в межгосударственных судах, и принимать решение о том, должна ли страна исполнять решения таких судов, если они будут расходиться с положениями Конституции.
В конце мая ответственный за этот блок Михаил Гальперин покинул пост уполномоченного России при ЕСПЧ, который он занимал с 2017 г., и пост замминистра юстиции, который занимал с 2015 г. В качестве наиболее вероятного сменщика Гальперина в качестве представителя России в ЕСПЧ «Коммерсантъ» называл назначенного 26 мая начальником главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаила Виноградова, который ранее работал заместителем начальника управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан. Передача человеку из Генпрокуратуры дел против России, находящихся на рассмотрении Страсбургского суда, произойдет сразу после принятия закона, сейчас процедура не обсуждается, сказал «Ведомостям» близкий к правительству собеседник. В ЕСПЧ сейчас рассматривается 26 таких дел.
С точки зрения регламента ЕСПЧ совершенно не принципиально, какое из национальных ведомств будет защищать интересы России в Страсбургском суде, это определяет сама страна, говорит адвокат из «Команды 29» Евгений Смирнов: «Представитель Минюста в ЕСПЧ выступал в некотором роде как адвокат: собирал документы со всех госорганов, чтобы представить в ЕСПЧ позицию России».
Перед Генпрокуратурой может встать также вопрос об отборе российских судей в ЕСПЧ (всего в Страсбурге 47 судей от всех стран), отмечает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков. Конкурс по отбору трех кандидатов от России осенью 2020 г. организовал Минюст, говорит он: «Президент от имени России должен был внести три кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до 10 мая. В третьей декаде июня ПАСЕ на своей сессии должна их рассмотреть». Если предложенные кандидаты будут отклонены, то уже Генпрокуратура должна будет организовать новый отбор трех кандидатов, которые снова будут представлены на рассмотрение ПАСЕ и из которых будет отобран один, продолжает Чиков.
С просьбой отдать полномочия по представлению интересов России в Страсбурге надзорному ведомству в письме к Путину 17 марта обратился генпрокурор Игорь Краснов, президент поддержал, писал РБК. Генпрокурор объяснял необходимость смены курирующего работу с ЕСПЧ ведомства «юридической агрессией против нашего государства», по его мнению развязанной эмигрантами-предпринимателями, среди которых он называл Михаила Ходорковского, а также отдельными государствами. Инициатива заранее не согласовывалась с Минюстом, говорит близкий к нему собеседник «Ведомостей». По его словам, вопрос о необходимости передать полномочия по представительству России в ЕСПЧ от Минюста в Генпрокуратуру поднимался еще в 2008 г., когда на пост министра юстиции пришел соратник только что избранного президента Дмитрия Медведева Александр Коновалов, но он возражал против инициативы.
В пресс-службе Минюста и пресс-службе Генпрокуратуры на момент сдачи материала в печать не ответили на запросы «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский