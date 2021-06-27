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Кандидатам начали отказывать в участии в выборах

Процедура определения причастности к экстремистским организациям неясна, считают юристы
Елена Мухаметшина
В отношении Яшина, который может попасть под действие закона как «иное лицо», причастное к деятельности экстремистской организации, должно быть специальное решение, принятое судом, а не избиркомом /Евгений Разумный / Ведомости

Избирком, ссылаясь на новое антиэкстремистское законодательство, отказал в открытии избирательного счета главе совета депутатов Красносельского района Москвы Илье Яшину. Такой счет необходим Яшину для начала процедуры по выдвижению на довыборы в Мосгордуму по одномандатному округу № 37.

Обоснованием для отказа в открытии счета в решении окружной избирательной комиссии указан пункт 3.6 статьи 4 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан России: в нем говорится о недопустимости участия в выборах людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Это второй случай отказа в открытии избирательного счета за минувшую неделю по такому основанию. 22 июня избирательный счет не разрешили открыть экс-координатору Штаба Навального (признан экстремистской организацией) в Москве Олегу Степанову, который планировал участвовать в выборах в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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