Кандидатам начали отказывать в участии в выборах

Обоснованием для отказа в открытии счета в решении окружной избирательной комиссии указан пункт 3.6 статьи 4 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан России: в нем говорится о недопустимости участия в выборах людей, причастных к деятельности экстремистских организаций. Это второй случай отказа в открытии избирательного счета за минувшую неделю по такому основанию. 22 июня избирательный счет не разрешили открыть экс-координатору Штаба Навального (признан экстремистской организацией) в Москве Олегу Степанову, который планировал участвовать в выборах в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу в Москве.