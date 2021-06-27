На «Справедливую Россию» повеяло «Родиной»Будущими депутатами от социалистической партии станут люди, которых раньше там и не ждали
«Справедливая Россия» последней из думских партий на съезде 26 июня выдвинула своих кандидатов в Госдуму. Судя по составу списков, образ новой фракции изменится. В ней может появиться целый ряд депутатов, выступающих с ультрапатриотических позиций. Среди них есть политики, имеющие опыт работы в Конгрессе русских общин и «Родине» старого образца, которой руководил сначала Дмитрий Рогозин, а затем Александр Бабаков – теперь вернувшийся в активную политику. Для партии это первые выборы после объединения с партиями «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина – она и стала основным донором новых кадров.
Кому достанется победа
«Справедливая Россия», как и писали «Ведомости» 24 июня, выдвинула на съезде 26 июня во главе списка пятерых человек. Это председатель партии Сергей Миронов, Прилепин, Семигин, режиссер Владимир Меньшов (на съезд он не пришел), а также сенатор Бабаков. В 2006 г. он руководил «Родиной» в тот момент, когда на ее базе была создана «Справедливая Россия». Только двое из этих кандидатов повышают рейтинг «Справедливой России» – Прилепин и Меньшов, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве партии, но пересмотр состава этой части списка в пользу его большей привлекательности для избирателей не обсуждался.
ЛДПР доверяет молодым
В общефедеральной части списка ЛДПР будет 15 человек во главе с Владимиром Жириновским, решил съезд партии 25 июня. Вторым номером после него будет глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, третьим – депутат Госдумы, замруководителя аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, четвертым – глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Пятый в списке – избранный в 2018 г. губернатором Владимирской области Владимир Сипягин. «Ведомости» писали 15 февраля, что Сипягин может перейти на работу в Госдуму из-за требований Кремля уйти с нынешней должности.
Впервые в лидерах списка оказался 26-летний депутат Госдумы Василий Власов, а также 30-летний замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, уже работавший в Госдуме. Также в федеральной части списка будут экс-предприниматель, депутат Госдумы Валерий Селезнев, депутат заксобрания Адыгеи, гендиректор ООО «Пивоваренный завод Майкопский» Каплан Панеш и др.
При этом не будет переизбираться депутат Госдумы III–VII созывов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын Жириновского. О решении «приостановить участие» в политической жизни он сообщил в Facebook 25 июня, отметив, что решение не спонтанное. РБК писал, что решение связано с разногласиями Лебедева с отцом, которые касались как финансовых вопросов, так и развития партии, назначения людей на партийные и думские посты. В качестве примера думские источники РБК приводили несогласие вице-спикера с Жириновским по поводу повышения, в том числе до первого зампреда фракции, молодого депутата Власова. Источник «Ведомостей» в Госдуме подтверждает, что одна из главных претензий к Жириновскому – окружение его молодыми кадрами.
В работе на результат партии на выборах будут одинаково заинтересованы и новые, и старые партийцы. Дело в том, что в 2016 г. «Единая Россия» не выставляла соперников в одномандатных округах против справороссов Михаила Емельянова, Галины Хованской, Анатолия Грешневикова, Елены Драпеко, Федота Тумусова, Анатолия Аксакова, Леонида Левина (перешел на работу в правительство в 2020 г.), чем фактически обеспечила им мандаты. Теперь даже у всех «видных партийцев», кроме Хованской, соперники есть, и они должны также работать как кандидаты в региональных группах. Исключение составил только Аксаков, не пошедший на выборы по списку, а выдвинувшийся лишь по округу в Чувашии, которой руководит его однопартиец Олег Николаев.
Именно лидеры списка получают депутатские кресла автоматически – как только партия проходит в Госдуму. Кто из остального партийного списка получит мандат в приоритетном порядке, зависит от количества избирателей, которые за них проголосуют. И таких голосов за региональную группу в партийном списке «Справедливой России» теперь должно быть не меньше 120 000, чтобы от нее в Госдуму прошел один депутат, говорят два собеседника в руководстве партии. Общий же результат партии с пятью лидерами списка, как рассчитывают эти источники, может оказаться выше по сравнению с 2016 г., когда список вел один Миронов, – около 12% голосов.
«Родина» дождалась
Аксаков уступил первое место в региональной группе партийного списка, которая объединяет Ульяновскую область, Чувашию и Марий Эл, директору «Желдортранса» Сергею Чаплинскому, политическая карьера которого началась в Конгрессе русских общин. В 2003 г. он избрался в Госдуму от «Родины» на один созыв. К людям из старой «Родины» можно отнести еще одного кандидата, до последнего времени работавшего в аппарате партии «За правду» Николая Новичкова (первый номер в группе по Кемеровской, Томской области и ХМАО). В 2003 г. он баллотировался от «Родины» в Госдуму, но не получил мандат.
Призыва в партию людей, связанных со старой «Родиной», не происходит, но некоторые из них возвращаются, увидев, что происходит обновление, говорит источник в руководстве партии. Собеседник в аппарате справороссов добавляет: «Сейчас государственная политика построена более патриотично, чем в начале 2000-х, поэтому и отношение к таким людям более лояльное, чем прежде».
В списке есть и новые люди патриотических взглядов. К примеру, писатель Николай Стариков (группа по Крыму, Калининградской области и Севастополю) и экс-советник главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, пришедший к справороссам из партии «За правду» (группа по Иркутской области, Забайкалью, Бурятии и Туве).
Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» член Общественной палаты Никита Данюк возглавил группу по Воронежской, Липецкой и Орловской областям вместо руководителей региональных отделений. Группу в Нижегородской области ведет представитель «За правду» Дмитрий Кузнецов. По словам двух региональных справороссов, о появлении новых лиц в списке, которые заменят там старых партийцев, многие из них узнали в день съезда.
Кто остался в проигрыше
Проигравшим по итогам составления списка два собеседника «Ведомостей» называют Семигина: он соглашался на объединение со справороссами, чтобы провести в Госдуму команду. В список включили всего трех представителей его партии, и ни один из них не попал на проходное место. Бывший первый зампред «Патриотов» Надежда Корнеева оказалась вторым номером в группе Новичкова, лидер столичного отделения Сергей Глотов – под Михаилом Делягиным, который поведет одну из московских региональных групп, а зампред исполкома партии Юлия Саморока идет на выборы вторым номером в одной из подмосковных групп вслед за бизнесменом Андреем Ковалевым, предложенным региональным отделением партии.
Кремль отдает новой «Справедливой России» повестку агрессивного патриотизма, которая сегодня – в отличие от посткрымского периода – в условиях длительного кризиса доверия к власти и остроты проблемы бедности уже не принесла бы дивидендов «Единой России», считает политолог Александр Пожалов. При этом такая повестка для «Справедливой России» усилит партийный антирейтинг, ограничит возможность ее внезапной игры на поле «Единой России», ведь раньше главным преимуществом справороссов на выборах были привлекательный социальный бренд и отсутствие антирейтинга. Зато это не помешает выполнить задачу ограничить КПРФ, не дав ей резко нарастить электорат за счет неопределившихся недовольных избирателей, считает Пожалов.