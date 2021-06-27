На «Справедливую Россию» повеяло «Родиной»

ЛДПР доверяет молодым

В общефедеральной части списка ЛДПР будет 15 человек во главе с Владимиром Жириновским, решил съезд партии 25 июня. Вторым номером после него будет глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, третьим – депутат Госдумы, замруководителя аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, четвертым – глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Пятый в списке – избранный в 2018 г. губернатором Владимирской области Владимир Сипягин. «Ведомости» писали 15 февраля, что Сипягин может перейти на работу в Госдуму из-за требований Кремля уйти с нынешней должности.

Впервые в лидерах списка оказался 26-летний депутат Госдумы Василий Власов, а также 30-летний замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, уже работавший в Госдуме. Также в федеральной части списка будут экс-предприниматель, депутат Госдумы Валерий Селезнев, депутат заксобрания Адыгеи, гендиректор ООО «Пивоваренный завод Майкопский» Каплан Панеш и др.

При этом не будет переизбираться депутат Госдумы III–VII созывов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын Жириновского. О решении «приостановить участие» в политической жизни он сообщил в Facebook 25 июня, отметив, что решение не спонтанное. РБК писал, что решение связано с разногласиями Лебедева с отцом, которые касались как финансовых вопросов, так и развития партии, назначения людей на партийные и думские посты. В качестве примера думские источники РБК приводили несогласие вице-спикера с Жириновским по поводу повышения, в том числе до первого зампреда фракции, молодого депутата Власова. Источник «Ведомостей» в Госдуме подтверждает, что одна из главных претензий к Жириновскому – окружение его молодыми кадрами.