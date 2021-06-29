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Партия президента Франции Эмманюэля Макрона проиграла региональные выборы

Он и его главный оппонент Марин Ле Пен надоели французам
Глеб Мишутин
Эмманюэль Макрон должен быть разочарован итогами региональных выборов  /Ludovic MARIN / AFP

Прошедший 27 июня второй тур региональных выборов во Франции обернулся провалом для партии действующего президента Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!». Противники Макрона, популисты из крайне правого «Национального объединения», возглавляемые Марин Ле Пен, также потерпели неудачу, а в выигрыше оказались традиционные правые и левые. Как сообщает агентство AFP, правоцентристские «Республиканцы» получили 38% голосов. От них ненамного отстала коалиция из левых партий и «Зеленых» – она получила 34% голосов. Чуть больше 20% голосов получили соратники Ле Пен. Из 12 регионов материковой Франции под контролем «Республиканцев», которые не захотели сотрудничать с «Национальным объединением», оказались семь, пять отошли левым. Партия Макрона не победила ни в одном регионе еще в первом туре.

Одной из главных особенностей состоявшихся выборов стала рекордно низкая явка. В центральном регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, на выборы не пришло 75% избирателей. В целом же около 65% французов не пришли на избирательные участки. Из-за эпидемиологических ограничений на избирательном участке одновременно могли находиться только три человека, и перспектива стоять в длинной очереди отпугнула многих граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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