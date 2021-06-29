Партия президента Франции Эмманюэля Макрона проиграла региональные выборы

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона проиграла региональные выборыОн и его главный оппонент Марин Ле Пен надоели французам
Прошедший 27 июня второй тур региональных выборов во Франции обернулся провалом для партии действующего президента Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!». Противники Макрона, популисты из крайне правого «Национального объединения», возглавляемые Марин Ле Пен, также потерпели неудачу, а в выигрыше оказались традиционные правые и левые. Как сообщает агентство AFP, правоцентристские «Республиканцы» получили 38% голосов. От них ненамного отстала коалиция из левых партий и «Зеленых» – она получила 34% голосов. Чуть больше 20% голосов получили соратники Ле Пен. Из 12 регионов материковой Франции под контролем «Республиканцев», которые не захотели сотрудничать с «Национальным объединением», оказались семь, пять отошли левым. Партия Макрона не победила ни в одном регионе еще в первом туре.
Одной из главных особенностей состоявшихся выборов стала рекордно низкая явка. В центральном регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, на выборы не пришло 75% избирателей. В целом же около 65% французов не пришли на избирательные участки. Из-за эпидемиологических ограничений на избирательном участке одновременно могли находиться только три человека, и перспектива стоять в длинной очереди отпугнула многих граждан.