Белоруссия начинает выход из соглашений с ЕС в ответ на санкции

Соглашение о реадмиссии, заключенное ЕС и Белоруссией в январе 2020 г., предусматривало обратный прием двумя сторонами на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легального проживания на территориях друг друга, при этом Белоруссия получала двухлетнюю отсрочку по введению этого соглашения в силу. В пакете с этим документом было подписано соглашение об облегчении визового режима. Визовый сбор был снижен с 80 до 35 евро, расширен круг лиц, которым могут быть выданы многолетние визы, и сокращен срок выдачи – эти меры вступили в силу с 1 июля 2020 г.