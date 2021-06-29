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Белоруссия начинает выход из соглашений с ЕС в ответ на санкции

Это может нанести символический ущерб Евросоюзу
Глеб Мишутин Константин Гликин
Политолог Андрей Суздальцев считает, что меры, объявленные МИДом, – это личная эмоциональная реакция Лукашенко на новые санкции ЕС /Pool Photo via AP

Белоруссия в ответ на санкции ЕС начинает выход из белорусско-европейских соглашений в различных сферах, следует из опубликованного 28 июня заявления МИДа республики. За последние две недели ЕС ввел санкции против Белоруссии после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания бывшего редактора сайта NEXTA Романа Протасевича с его подругой Софьей Сапегой.

Соглашение о реадмиссии, заключенное ЕС и Белоруссией в январе 2020 г., предусматривало обратный прием двумя сторонами на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легального проживания на территориях друг друга, при этом Белоруссия получала двухлетнюю отсрочку по введению этого соглашения в силу. В пакете с этим документом было подписано соглашение об облегчении визового режима. Визовый сбор был снижен с 80 до 35 евро, расширен круг лиц, которым могут быть выданы многолетние визы, и сокращен срок выдачи – эти меры вступили в силу с 1 июля 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных