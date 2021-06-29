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Политическим экспертам рассказали, как интерпретировать ход и итоги выборов

В «Сенеже» прошел семинар по информационному обеспечению их легитимности
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Политическим экспертам объяснили, как рассказывать о ходе и итогах легитимных выборов /Евгений Разумный / Ведомости

В воскресенье в связи с начавшейся избирательной кампанией по выборам в Госдуму в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье сотрудники администрации президента (АП) организовали завершающий семинар для политических, электоральных экспертов, а также членов региональных общественных палат (на них возложена обязанность по отбору наблюдателей). Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к Старой площади, и один источник в АП.

На семинаре обсуждались недавние изменения в избирательном законодательстве и некоторые предвыборные установки АП, говорят собеседники «Ведомостей». К примеру, экспертам рассказали, что прогнозируемая явка на выборы в Госдуму составит более 45%, отмечает один из источников: «Пока именно такой прогноз, хотя ближе к дню голосования он может измениться». Экспертам разъяснили удобство трехдневного и электронного голосования на выборах в условиях пандемии, которое было введено в прошлом году, и приводили опыт зарубежных стран – Швеции, Индии, США, – где используется многодневное голосование. Также обсуждали рейтинги правящей партии и обновление фракции «Единой России» с учетом списка кандидатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных