Политическим экспертам рассказали, как интерпретировать ход и итоги выборов

Политическим экспертам рассказали, как интерпретировать ход и итоги выборовВ «Сенеже» прошел семинар по информационному обеспечению их легитимности
В воскресенье в связи с начавшейся избирательной кампанией по выборам в Госдуму в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье сотрудники администрации президента (АП) организовали завершающий семинар для политических, электоральных экспертов, а также членов региональных общественных палат (на них возложена обязанность по отбору наблюдателей). Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к Старой площади, и один источник в АП.
На семинаре обсуждались недавние изменения в избирательном законодательстве и некоторые предвыборные установки АП, говорят собеседники «Ведомостей». К примеру, экспертам рассказали, что прогнозируемая явка на выборы в Госдуму составит более 45%, отмечает один из источников: «Пока именно такой прогноз, хотя ближе к дню голосования он может измениться». Экспертам разъяснили удобство трехдневного и электронного голосования на выборах в условиях пандемии, которое было введено в прошлом году, и приводили опыт зарубежных стран – Швеции, Индии, США, – где используется многодневное голосование. Также обсуждали рейтинги правящей партии и обновление фракции «Единой России» с учетом списка кандидатов.