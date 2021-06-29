Политическим экспертам рассказали, как интерпретировать ход и итоги выборов

На семинаре обсуждались недавние изменения в избирательном законодательстве и некоторые предвыборные установки АП, говорят собеседники «Ведомостей». К примеру, экспертам рассказали, что прогнозируемая явка на выборы в Госдуму составит более 45%, отмечает один из источников: «Пока именно такой прогноз, хотя ближе к дню голосования он может измениться». Экспертам разъяснили удобство трехдневного и электронного голосования на выборах в условиях пандемии, которое было введено в прошлом году, и приводили опыт зарубежных стран – Швеции, Индии, США, – где используется многодневное голосование. Также обсуждали рейтинги правящей партии и обновление фракции «Единой России» с учетом списка кандидатов.