Кандидаты малых партий могут попасть в Думу только из-за ошибок власти

В 2021 г. в первой тройке кандидатов РППС идут лидер партии Владимир Бураков, который начал руководить РППС после Артюха, и его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков. Ворожцов сказал «Ведомостям», что в партии сознательно отказались от привлечения «одиозных фигур», которые не будут готовы к работе в Госдуме. Среди кандидатов партии есть сенатор, бывший член ЛДПР Елена Грешнякова, которую назначал в Совет Федерации экс-губернатор от ЛДПР Сергей Фургал, арестованный в 2020 г. по обвинению в причастности к заказным убийствам в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Но Грешнякова идет на выборы только в составе региональной группы на Дальнем Востоке, а по одномандатному округу в Хабаровском крае она партией не выдвинута.