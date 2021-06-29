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Кандидаты малых партий могут попасть в Думу только из-за ошибок власти

Партия пенсионеров за справедливость решила не удивлять кандидатами
Константин Гликин
В отличие от выборов 2016 г. РППС не попыталась предложить избирателям ярких кандидатов на этапе выдвижения /Андрей Гордеев / Ведомости

Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) выдвинула 29 июня кандидатов на выборы депутатов Госдумы. В 2016 г. партия на выборах депутатов Госдумы набрала 1,73% и уступила среди не прошедших в Думу лишь «Яблоку» (1,99%) и «Коммунистам России» (2,27%). В отличие от выборов 2016 г. РППС не попыталась предложить избирателям ярких кандидатов на этапе выдвижения.

Пять лет назад ситуация была иной. Центризбирком уже после выдвижения списка отказал в участии в выборах одномандатникам РППС. Собравшийся в разгар предвыборной кампании съезд партии решил сместить с поста руководителя РППС подбиравшего кандидатов Евгения Артюха, а также вычеркнул из партийных списков его и нескольких известных политиков. Из-за этого из числа кандидатов пропали экс-губернаторы Михаил Юревич, Евгений Михайлов и Владимир Бутов. Артюх накануне съезда написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о давлении на партию из Кремля.

В 2021 г. в первой тройке кандидатов РППС идут лидер партии Владимир Бураков, который начал руководить РППС после Артюха, и его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков. Ворожцов сказал «Ведомостям», что в партии сознательно отказались от привлечения «одиозных фигур», которые не будут готовы к работе в Госдуме. Среди кандидатов партии есть сенатор, бывший член ЛДПР Елена Грешнякова, которую назначал в Совет Федерации экс-губернатор от ЛДПР Сергей Фургал, арестованный в 2020 г. по обвинению в причастности к заказным убийствам в 2004–2005 гг. на территории Хабаровского края и Амурской области. Но Грешнякова идет на выборы только в составе региональной группы на Дальнем Востоке, а по одномандатному округу в Хабаровском крае она партией не выдвинута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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