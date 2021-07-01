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США и Россия начинают обсуждение вопросов стратегических вооружений

Но дата диалога по кибербезопасности еще не объявлена
Глеб Мишутин
Поручения президентов России и США оказалось легче всего выполнить в отношении консультаций о посольствах и стратегической стабильности /Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Делегации России и США проведут встречу по вопросам стратегической стабильности до середины июля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в турецкой Анталье. По словам министра, обе стороны начнут диалог с того, что обсудят желаемый формат новых переговоров.

На саммите, который прошел 16 июня в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились начать консультации по вопросам стратегической стабильности (контроль за стратегическими вооружениями), проблемам кибербезопасности, а также о нормализации работы посольств и взаимном возвращении послов. Российский посол Анатолий Антонов отсутствовал в США с конца марта. Его отозвали в Москву для консультаций, после того как Байден в интервью телекомпании ABC согласился с телеведущим, назвавшим Путина «убийцей». Американский посол Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. После встречи президентов дипломаты обеих стран заявляли, что начались переговоры и о нормализации работы самих посольств, штаты которых сокращены из-за взаимных высылок дипломатов. Как заявил 29 июня Салливан, американская сторона надеется, что итогом этих переговоров станет возобновление предоставления консульских услуг США в России, в том числе и выдачи виз для граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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