США и Россия начинают обсуждение вопросов стратегических вооружений

На саммите, который прошел 16 июня в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились начать консультации по вопросам стратегической стабильности (контроль за стратегическими вооружениями), проблемам кибербезопасности, а также о нормализации работы посольств и взаимном возвращении послов. Российский посол Анатолий Антонов отсутствовал в США с конца марта. Его отозвали в Москву для консультаций, после того как Байден в интервью телекомпании ABC согласился с телеведущим, назвавшим Путина «убийцей». Американский посол Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. После встречи президентов дипломаты обеих стран заявляли, что начались переговоры и о нормализации работы самих посольств, штаты которых сокращены из-за взаимных высылок дипломатов. Как заявил 29 июня Салливан, американская сторона надеется, что итогом этих переговоров станет возобновление предоставления консульских услуг США в России, в том числе и выдачи виз для граждан России.