С губернаторских выборов из-за связи с «иноагентами» ушел первый кандидат

Наблюдение за выборами откроется не для всех

На выборах в Госдуму 2021 г. не будет возможности онлайн-просмотра видеотрансляции с избирательных участков для граждан, не связанных с партиями, избиркомами или кандидатами. Об этом на заседании Центризбиркома 14 июля заявил зампред комиссии Николай Булаев. В каждом из 85 субъектов страны появятся центры наблюдения, в которых у участников избирательной кампании будет техническая возможность следить за голосованием в режиме онлайн. Видеотрансляция с участков была впервые введена в 2012 г. на президентских выборах по инициативе премьер-министра Владимира Путина. На этих выборах проследить в онлайн-режиме можно будет за 80% избирателей, в 2016 г., на прошлых выборах депутатов Госдумы, следить можно было лишь за 30% избирателей, сказал Булаев.