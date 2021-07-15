С губернаторских выборов из-за связи с «иноагентами» ушел первый кандидат

С губернаторских выборов из-за связи с «иноагентами» ушел первый кандидатВыдвинутая «Справедливой Россией» Анна Очкина сделала это добровольно
14 июля кандидат от партии «Справедливая Россия» на пост губернатора Пензенской области Анна Очкина сообщила о снятии с выборов. Региональная избирательная комиссия проинформировала ее, что на выборах у нее будет статус кандидата, «аффилированного с иноагентом». Это мешало бы ей вести кампанию и бросало бы тень на выдвинувшую ее партию, сообщила Очкина.
Поправки в избирательное законодательство, которые вводят понятие кандидата, «аффилированного с иноагентом», а также нормы, регламентирующие порядок их участия в выборах (в частности, их статус будет указываться в информационных материалах), были приняты в апреле 2021 г. Аффилированными с иноагентами лицами могут считаться те, кто получал деньги или имущество от «иностранных агентов», в том числе через посредников, за два года до назначения выборов.
Снятие Очкиной – первый известный случай, когда кандидат в губернаторы, причем от парламентской партии, получает статус лица, аффилированного с иноагентом. Поводом стало то, что ранее Очкина работала в Институте глобализации социальных движений, который в 2018 г. был внесен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов. Очкина заявила «Ведомостям», что по закону аффилированному с иноагентом лицу заранее не сообщают о его статусе, он узнает об этом уже во время выборов. Поэтому при подаче документов на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы она не предполагала о возможной проблеме.
«И Центризбирком, и иные комиссии, которые организуют выборы, после выдвижения кандидатов направляют запросы в Минюст и его территориальные органы для проверки кандидатов, а эта проверка уже покажет [связь с иностранными агентами]», – объясняет алгоритм член ЦИК Евгений Шевченко. Сейчас сводных данных по числу лиц, аффилированных с иноагентами, нет. Особенность статуса лица, аффилированного с иноагентом, заключается в том, что его довольно сложно проверить штабам самих кандидатов, говорит юрист Роман Смирнов. Поэтому следует более осторожно подходить к отбору людей, даже отдаленно связанных с НКО и физическими лицами – иноагентами.
Замруководителя центрального аппарата «Справедливой России» Николай Новичков заявил «Ведомостям», что в партии тщательно проверяли всех своих кандидатов и некоторых отсеяли на первых этапах отбора. Их фамилии он называть не стал, отметив, что к Очкиной вопросов перед выдвижением не было. В партии были готовы поддержать Очкину, если бы она решила продолжать кампанию, снятие с выборов было ее личным решением. В партии рассчитывают, что больше к их кандидатам вопросов не возникнет, отметил Новичков.
Наблюдение за выборами откроется не для всех
На выборах в Госдуму 2021 г. не будет возможности онлайн-просмотра видеотрансляции с избирательных участков для граждан, не связанных с партиями, избиркомами или кандидатами. Об этом на заседании Центризбиркома 14 июля заявил зампред комиссии Николай Булаев. В каждом из 85 субъектов страны появятся центры наблюдения, в которых у участников избирательной кампании будет техническая возможность следить за голосованием в режиме онлайн. Видеотрансляция с участков была впервые введена в 2012 г. на президентских выборах по инициативе премьер-министра Владимира Путина. На этих выборах проследить в онлайн-режиме можно будет за 80% избирателей, в 2016 г., на прошлых выборах депутатов Госдумы, следить можно было лишь за 30% избирателей, сказал Булаев.
ЛДПР проверяет всех кандидатов на наличие «справок, диплома», а также на протяжении многих лет наблюдает за деятельностью людей, чтобы не было проблем при их выдвижении, говорит зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Если кандидат связан с иностранным агентом, то какая это системная оппозиция?» – заявил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко.
Первый зампред ЦК КПРФ по кадровым вопросам Юрий Афонин говорит, что аналогичных рисков для кандидатов-коммунистов нет благодаря их качественной проверке партией: «Наши кандидаты не связаны ни с какими иноагентами, и таких случаев нет». Зампред ЦК Дмитрий Новиков отметил, что если избирательные комиссии займут «объективную позицию» по вопросу проверки кандидатов, то проблем не возникнет, хотя власти и применяют юридические зацепки для борьбы с оппозицией. К примеру, он считает возможными провокации против кандидатов через переводы на их счета от иностранцев.