Белый дом укрепил контроль над региональной политикой в связи с введением кураторства территорий

Задача правительственных кураторов территорий – повышение результативности бюджетных расходов, социально-экономическое развитие территорий, разработка и реализация инвестиционных и национальных проектов и госпрограмм, вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи. В ближайшее время произойдет аппаратное наполнение роли правительства в региональной политике, говорится в докладе. Собеседники «Ведомостей» в двух региональных администрациях из разных федеральных округов сообщили, что пока до них не доведено, как будет выстроена система взаимоотношений с курирующими вице-премьерами. «Разговоры на этот счет со стороны правительства или администрации президента пока даже не начинались», – сказал один из них.