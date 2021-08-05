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Белый дом укрепил контроль над региональной политикой в связи с введением кураторства территорий

Эксперты фонда «Петербургская политика» считают, что система управления субъектами со стороны Кремля и Белого дома будет синхронизирована
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство усилило свое влияние на региональную политику в связи с назначением вице-премьеров кураторами федеральных округов, говорится в подготовленном фондом «Петербургская политика» докладе об устойчивости российских регионов. С 19 июля согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина за федеральные округа отвечает восемь его заместителей из 10. Один из них – вице-премьер Юрий Трутнев совмещает эту работу с работой полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Задача правительственных кураторов территорий – повышение результативности бюджетных расходов, социально-экономическое развитие территорий, разработка и реализация инвестиционных и национальных проектов и госпрограмм, вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи. В ближайшее время произойдет аппаратное наполнение роли правительства в региональной политике, говорится в докладе. Собеседники «Ведомостей» в двух региональных администрациях из разных федеральных округов сообщили, что пока до них не доведено, как будет выстроена система взаимоотношений с курирующими вице-премьерами. «Разговоры на этот счет со стороны правительства или администрации президента пока даже не начинались», – сказал один из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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