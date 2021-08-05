Белый дом укрепил контроль над региональной политикой в связи с введением кураторства территорий

Белый дом укрепил контроль над региональной политикой в связи с введением кураторства территорийЭксперты фонда «Петербургская политика» считают, что система управления субъектами со стороны Кремля и Белого дома будет синхронизирована
Правительство усилило свое влияние на региональную политику в связи с назначением вице-премьеров кураторами федеральных округов, говорится в подготовленном фондом «Петербургская политика» докладе об устойчивости российских регионов. С 19 июля согласно распоряжению главы правительства Михаила Мишустина за федеральные округа отвечает восемь его заместителей из 10. Один из них – вице-премьер Юрий Трутнев совмещает эту работу с работой полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Задача правительственных кураторов территорий – повышение результативности бюджетных расходов, социально-экономическое развитие территорий, разработка и реализация инвестиционных и национальных проектов и госпрограмм, вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи. В ближайшее время произойдет аппаратное наполнение роли правительства в региональной политике, говорится в докладе. Собеседники «Ведомостей» в двух региональных администрациях из разных федеральных округов сообщили, что пока до них не доведено, как будет выстроена система взаимоотношений с курирующими вице-премьерами. «Разговоры на этот счет со стороны правительства или администрации президента пока даже не начинались», – сказал один из них.