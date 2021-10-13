Mitsubishi закрыл проект японского конкурента «Суперджета» стоимостью $10 млрд

Другими конкурентами этих машин, когда их проекты стартовали, были канадский С-series компании Bombardier и самолеты E-серии бразильского Embraer, а также российско-украинский Ан-148, который начали разрабатывать раньше «Суперджета» (сейчас выпуск Ан-148 прекращен). Когда эти проекты стартовали, казалось, что Bombardier и Embraer будут вечными, но это оказалось не так, говорит Борис Рыбак из агентства Infomost. Bombardier столкнулся с неслыханными финансовыми трудностями и был вынужден продать весь проект C-series Airbus, и теперь он производится европейским концерном под названием А220. Embraer тоже настигли финансовые трудности, о чем говорит его неудачная попытка продаться Boeing, говорит Рыбак. Трудности «Суперджета», производство которого остается малосерийным, всем известны, заключает он.