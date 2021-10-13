Mitsubishi закрыл проект японского конкурента «Суперджета» стоимостью $10 млрд

Mitsubishi закрыл проект японского конкурента «Суперджета» стоимостью $10 млрдРазработчики не смогли завершить его испытания регионального самолета MRJ
Японская корпорация Mitsubishi отправила в Федеральное авиационное управление (FAA) США письмо, в котором заявила об отсутствии намерений возобновлять испытательные полеты регионального авиалайнера своей разработки MRJ (Mitsubishi Regional Jet, вместимость 76-88 кресел). Это письмо размещено на сайте FAA, по нормам которого сертифицировался этот самолет. В документе говорится, что все четыре опытные машины уже год хранятся в ангаре, а обслуживавший их персонал сменил место работы.
Сертификация машины была приостановлена еще год назад, но из письма следует, что реальных планов по ее возобновлению нет. Таким образом ставится точка в истории самолета, разработка которого, как и российского «Суперджета», началась в середине 2000-х гг. Работы по созданию MRJ оценивались почти в $10 млрд. К настоящему времени «Суперджет» произведен в количестве более 210 единиц, а MRJ так и не смог завершить испытания.
По словам источника в компании «Гражданские самолеты Сухого», именно MRJ рассматривался как самый опасный конкурент российской машины. Другой конкурент «Суперджета» – китайский ARJ-21 тоже стартовал в то же время, и в настоящее время произведено почти 70 таких машин.
Другими конкурентами этих машин, когда их проекты стартовали, были канадский С-series компании Bombardier и самолеты E-серии бразильского Embraer, а также российско-украинский Ан-148, который начали разрабатывать раньше «Суперджета» (сейчас выпуск Ан-148 прекращен). Когда эти проекты стартовали, казалось, что Bombardier и Embraer будут вечными, но это оказалось не так, говорит Борис Рыбак из агентства Infomost. Bombardier столкнулся с неслыханными финансовыми трудностями и был вынужден продать весь проект C-series Airbus, и теперь он производится европейским концерном под названием А220. Embraer тоже настигли финансовые трудности, о чем говорит его неудачная попытка продаться Boeing, говорит Рыбак. Трудности «Суперджета», производство которого остается малосерийным, всем известны, заключает он.
По словам Олега Пантелеева из агентства «Авиапорт», трансформация рынка с точки зрения успеха самолетов с определенной вместимостью – это реальность. Но следует учитывать, что, когда проекты региональных самолетов стартовали в 2000-е гг., их инициаторы рассчитывали на рынок США, где ожидалась замена устаревших самолетов размерности в 50 мест. Bombardier не смог занять эту нишу по экономическим причинам, «Суперджет» – по политическим, а MRJ был наиболее подходящей для этой роли машиной. Но его разработка настолько затянулась и стала настолько дорогой, что Mitsubishi не смогла свести концы с концами, заключает Пантелеев.