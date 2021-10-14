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В Черногории опубликованы имена владельцев золотых паспортов

Это результат внутриполитической борьбы и давления ЕС
Илья Лакстыгал
Желающим получить золотой паспорт предлагалось вложить 250 000 евро в один из одобренных правительством проектов развития в неразвитой части страны или 450 000 евро в такой же, но в развитом регионе (на курортном побережье или в столице – Подгорице) / PIXABAY

МВД Черногории в среду, 13 октября, опубликовало документ, где приводится 166 положительных решений о предоставлении гражданства страны. Почти все они выданы гражданам России, Украины и Китая по программе инвестиционного гражданства, это так называемые золотые паспорта. Большинство из обладателей подобных паспортов – россияне, многие вместе с супругами и детьми.

Публикация удовлетворяет запрос неправительственной организации Cegas (Центр гражданских свобод) «на основании ст. 30 закона [Черногории] о свободном доступе к информации».

Среди тех, чьи заявления на получение инвестиционного гражданства власти страны удовлетворили, полные тезки ряда известных российских топ-менеджеров: генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, который, когда Абрамович возглавлял Чукотку, был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки, а сейчас, согласно данным СПАРК, является совладельцем и гендиректором продовольственной компании «Продо». Кроме того, в списке есть также полный тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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