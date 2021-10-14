В Черногории опубликованы имена владельцев золотых паспортов

В Черногории опубликованы имена владельцев золотых паспортовЭто результат внутриполитической борьбы и давления ЕС
МВД Черногории в среду, 13 октября, опубликовало документ, где приводится 166 положительных решений о предоставлении гражданства страны. Почти все они выданы гражданам России, Украины и Китая по программе инвестиционного гражданства, это так называемые золотые паспорта. Большинство из обладателей подобных паспортов – россияне, многие вместе с супругами и детьми.
Публикация удовлетворяет запрос неправительственной организации Cegas (Центр гражданских свобод) «на основании ст. 30 закона [Черногории] о свободном доступе к информации».
Среди тех, чьи заявления на получение инвестиционного гражданства власти страны удовлетворили, полные тезки ряда известных российских топ-менеджеров: генерального директора «Авито» Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, который, когда Абрамович возглавлял Чукотку, был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки, а сейчас, согласно данным СПАРК, является совладельцем и гендиректором продовольственной компании «Продо». Кроме того, в списке есть также полный тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафонова.