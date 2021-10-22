По итогам сентябрьских выборов в Совет Федерации пришел 21 новый сенатор

Некоторые назначения в Совет Федерации произошли практически спустя месяц после выборов, которые завершились 19 сентября. Депутаты Томской облдумы переназначили сенатора-единоросса Владимира Кравченко в Совет Федерации 14 октября. Промедление, как говорит вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров, могло быть связано с «неопределенностью политического будущего» губернатора Сергея Жвачкина, который возглавлял список «Единой России» на выборах в законодательное собрание региона. О том, что Жвачкин может не пойти на следующий губернаторский срок, «Ведомости» писали 12 октября. «Процесс назначения сенатора могли поставить на паузу, чтобы губернатор в случае досрочной отставки мог использовать эту возможность», – считает Быстров.