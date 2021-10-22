По итогам сентябрьских выборов в Совет Федерации пришел 21 новый сенатор

По итогам сентябрьских выборов в Совет Федерации пришел 21 новый сенаторСреди них бывшие спикеры заксобраний, депутаты Госдумы и губернатор
Все избранные в 2021 г. губернаторы и законодательные собрания назначили своих представителей в Совет Федерации. Всего, как подсчитали «Ведомости», в верхней палате парламента своих сенаторов сменила половина региональных парламентов: 19 из 39. Некоторые из них – статусные отставники. Среди них, к примеру, ушедший в отставку 4 октября с поста главы Тамбовской области Александр Никитин, депутаты Госдумы прошлого созыва Александр Ярошук (Калининградская обл.), Виктор Зобнев (Алтайский край), Александр Брыскин (Курская обл.), Дмитрий Перминов (Омская обл.) или бывшие председатели законодательных собраний Геннадий Ягубов (Ставропольский край), Елена Писарева (Новгородская обл.).
После выборов Совет Федерации обновили, сделав ставку на бывших региональных чиновников, говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. «Для региональных кадров назначение в Совет Федерации – это либо «политическое увольнение наверх», как в случае со спикерами заксобраний, либо компенсация потерянного статуса, и классический пример – бывший тамбовский губернатор Никитин», – отмечает эксперт. Среди новых сенаторов есть и те, кто вырос в статусе, потеряв при этом «управленческие позиции на земле», говорит Слатинов: к примеру, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Некоторые назначения в Совет Федерации произошли практически спустя месяц после выборов, которые завершились 19 сентября. Депутаты Томской облдумы переназначили сенатора-единоросса Владимира Кравченко в Совет Федерации 14 октября. Промедление, как говорит вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров, могло быть связано с «неопределенностью политического будущего» губернатора Сергея Жвачкина, который возглавлял список «Единой России» на выборах в законодательное собрание региона. О том, что Жвачкин может не пойти на следующий губернаторский срок, «Ведомости» писали 12 октября. «Процесс назначения сенатора могли поставить на паузу, чтобы губернатор в случае досрочной отставки мог использовать эту возможность», – считает Быстров.
Ротация среди представителей губернаторов в нижней палате парламента была не такой значительной: из 14 руководителей регионов поменяли сенаторов только двое. Губернатора Липецкой области Игоря Артамонова теперь представляет заведующая клинико-диагностическим отделением регионального перинатального центра, депутат облсовета Оксана Хлякина. Сенатором от главы Тверской области Игоря Рудени стала ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.
Должность сенатора может быть использована для переговоров от имени региона с федеральным центром, ключевыми игроками в субъекте Федерации, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. В основном обновление связано с естественными причинами: сменой руководства регионов за прошедшие годы или возрастом сенаторов-предшественников.