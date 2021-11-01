Глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку

Глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставкуЕсли решение будет принято до весны, его сменщик пойдет на выборы в 2022 году
В Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник в администрации президента (АП) и источник, близкий к АП. Слышал о возможной отставке Усса и собеседник, близкий к полпредству президента в Сибирском федеральном округе, но замена губернатору пока не представлена, уточнил он.
Полномочия Усса истекают в 2023 г., но не исключено, что он может уйти со своего поста или этой осенью, или следующей весной, говорит собеседник в АП. Такое решение может быть принято из-за того, что в крае одни из самых низких показателей доверия к губернатору и другие индикаторы, за которыми следит Кремль, отмечает источник. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу главы региона.
62-летний Усс был назначен врио губернатора в 2017 г., и под его началом в регионе была проведена президентская кампания 2018 г., после чего на губернаторские выборы пошел он сам. Он опытный местный политик. С 1998 по 2017 г. был бессменным председателем красноярского заксобрания. Еще в 2002 г. Усс боролся за пост главы Таймыра с его тогдашним руководителем Александром Хлопониным и проиграл во втором туре. Год назад РБК сообщал, что Красноярский край входит в пятерку аутсайдеров по уровню доверия к губернатору. По словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», у Усса все еще один из самых низких рейтингов среди глав регионов.
Как только Усс четыре года назад начал исполнять обязанности губернатора, ему стали предрекать отставку, говорит депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. По его словам, сейчас по социальным показателям и итогам выборов в Госдуму «объективных оснований для отставки нет»: «Надеюсь, он [Усс] доработает и этот срок и пойдет на следующий».
Президент Владимир Путин в октябре начал досрочную ротацию глав регионов. 4 октября он принял отставку главы Тамбовской области Александра Никитина, который переизбрался на второй срок только в 2020 г. Вместо него врио губернатора региона был назначен замминистра строительства Максим Егоров. В тот же день была принята отставка избранного в 2018 г. от ЛДПР губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, а врио главы региона был назначен депутат Госдумы от «Единой России» Александр Авдеев. 12 октября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который должен был идти на выборы в следующем году, был назначен помощником президента, а врио губернатора области стал замруководителя ФАС Михаил Евраев.
Кроме этого в плановом порядке в сентябре 2022 г. пройдут прямые выборы глав 11 регионов: Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии, Марий Эл. По словам собеседника в АП, на переизбрание пойдут главы Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл.
Как писали «Ведомости», уйти в отставку должны нынешние главы Саратовской области Валерий Радаев и Томской области Сергея Жвачкин. Также, по словам собеседника «Ведомостей», в отставку могут уйти глава Кировской области Игорь Васильев и губернатор Рязанской области Николай Любимов. О возможных кадровых перемещениях Васильева и Любимова также сообщал РБК. Во внеплановом порядке покинуть пост может и избранный в 2018 г. главой Хакасии коммунист Валентин Коновалов, говорили собеседники «Ведомостей».
Часть отставок будет связана с тем, что некоторые из глав регионов, вроде Радаева или Жвачкина, отработали уже два срока полномочий, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «И, несмотря на внесенный в Госдуму законопроект, который снимает ограничения по количеству сроков полномочий для губернаторов, Кремль вряд ли будет делать для них исключения». Исключения будут касаться особых ситуаций, например руководства Москвы, Подмосковья или отдельных национальных республик, считает он.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов оценивает вероятность отставки Усса как «среднюю», а вот «выше средней – вероятность отставок Коновалова, Васильева и Жвачкина, причем их уход возможен до конца этого года».