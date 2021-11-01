Глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку

62-летний Усс был назначен врио губернатора в 2017 г., и под его началом в регионе была проведена президентская кампания 2018 г., после чего на губернаторские выборы пошел он сам. Он опытный местный политик. С 1998 по 2017 г. был бессменным председателем красноярского заксобрания. Еще в 2002 г. Усс боролся за пост главы Таймыра с его тогдашним руководителем Александром Хлопониным и проиграл во втором туре. Год назад РБК сообщал, что Красноярский край входит в пятерку аутсайдеров по уровню доверия к губернатору. По словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», у Усса все еще один из самых низких рейтингов среди глав регионов.