Джо Байден рискует остаться без нового вертолёта

Джо Байден рискует остаться без нового вертолётаНовый «борт номер один» президента США признан Пентагоном ненадежным
Первый полет президента США Джо Байдена на вертолете VH-92A от Sikorsky/Lockheed Martin, который должен стать новым «бортом №1», откладывается на неопределенное время. Это произошло после того, как Пентагон предупредил Белый дом о непригодности машины к эксплуатации, а также ее возможной ненадежности, особенно при чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий отчет американских военных и источники. Структурно подразделение, эксплуатирующие вертолеты президента, входит в состав Корпуса морской пехоты США.
Один из собеседников агентства добавил, что Пентагон пока не определил сроки устранения претензий. Белый дом же сомневается, может ли машина в принципе быть введена в эксплуатацию. Конкретные претензии к вертолету источники не назвали. Это резко контрастирует с июньским отчетом Счетной палаты США (GAO), где подчеркивалось, что новый VH-92A «обеспечит улучшенные характеристики, связь и живучесть, но при этом будет предлагать увеличенную пассажировместимость».
Разработка нового вертолета для президента США началась в 2014 г., когда Sikorsky стал ответственным за эту программу, получив от американского правительства $1,24 млрд. Но уже в 2015 г. Lockheed Martin выкупила Sikorsky за $9 млрд у United Technologies, и теперь она ответственна за проект. Первый полет VH-92A состоялся еще в 2017 г., а первые взлетно-посадочные испытания в районе Белого дома проводились с 2018 г. – тогда вертолет выхлопом повредил лужайку у президентской резиденции.
Причем ранее предложение Lockheed Martin выступало конкурентом на тендере Пентагона по новому президентскому вертолету. В январе 2005 г. тендер на закупку президентских вертолетов выиграла та же Lockheed Martin в партнерстве с итальянской Agusta Westland (ныне входит в группу Leonardo) c итальянско-британским вертолетом AW101, который получил обозначение VH-71 и должен был собираться в США. Но в июне 2009 г. президент Барак Обама аннулировал по политическим и стоимостным причинам контракт на VH-71. Потом был объявлен новый тендер, из которого в итоге вышли все конкуренты предложения VH-92, и в 2013 г. Sikorsky VH-92 созданный на базе гражданского вертолета S-92 был выбран на безальтернативной основе.
Согласно отчету аналитической службы Конгресса от июля 2020 г., Корпус Морской пехоты намерен закупить 23 VH-92. Поставку 17 серийных VH-92 планировалось начать еще в апреле 2021 г., а общая стоимость программы в 2020 г. оценивалась в $4,9 млрд.
Как отмечало аналитическое подразделение Конгресса, в ходе испытаний выяснилось, что выхлоп двигателя VH-92 слишком мощный и угрожает состоянию лужайки у Белого дома, используемой в качестве взлетной площадки. Кроме того, в ходе испытаний в 2019 г. были выявлены и более серьезные проблемы – неполадки системы президентской спецсвязи. Их устранение продлилось до лета 2020 г., из-за чего отставание по графику испытаний увеличилось на три месяца. В то же время о серьезных неполадках непосредственно механизмов и конструкций вертолета не сообщалось.
Проблемы при создании специальных бортов возникают очень часто. Основная причина – большие изменения, вносимые в базовую конструкцию воздушного судна, что ведет к увеличению ее массы, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Поэтому ничего удивительного в ситуации с вертолетом Sikorsky нет, и вполне можно надеяться, что компания проведет должные доработки, отмечает Пантелеев.
Конкурс на вертолет для президента США – вероятно, самый престижный для вертолетостроительной промышленности всего мира, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, и Lockheed Martin, вероятно, примет все усилия для исправления ситуации. Но надо понимать, что вертолет для VIP-перевозок – самое ненадежное транспортное средство, и выбирается тогда, когда нельзя выбрать любой другой способ перемещения лица такого уровня, как президент США. Поэтому повышенные требования служб безопасности к надежности машины вполне объяснимы, заключает эксперт.