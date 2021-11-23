Джо Байден рискует остаться без нового вертолёта

Причем ранее предложение Lockheed Martin выступало конкурентом на тендере Пентагона по новому президентскому вертолету. В январе 2005 г. тендер на закупку президентских вертолетов выиграла та же Lockheed Martin в партнерстве с итальянской Agusta Westland (ныне входит в группу Leonardo) c итальянско-британским вертолетом AW101, который получил обозначение VH-71 и должен был собираться в США. Но в июне 2009 г. президент Барак Обама аннулировал по политическим и стоимостным причинам контракт на VH-71. Потом был объявлен новый тендер, из которого в итоге вышли все конкуренты предложения VH-92, и в 2013 г. Sikorsky VH-92 созданный на базе гражданского вертолета S-92 был выбран на безальтернативной основе.