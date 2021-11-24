В пандемию Роскомнадзор удалил 5504 сайта с фейковыми QR-кодами

Второй законопроект, который Минздрав обнародовал 23 ноября, предполагает административную ответственность за распространение в СМИ и интернете предложений о продаже поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавируса. Штраф для граждан может составить от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб.