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В пандемию Роскомнадзор удалил 5504 сайта с фейковыми QR-кодами

С 1 марта 2022 года поиск таких ресурсов перейдет к Росздравнадзору
Анна Киселева Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор с начала пандемии коронавируса уже удалил и заблокировал 5504 ресурса с информацией о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса, сертификатов о вакцинации, а также генерирующих фейковые QR-коды, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Сейчас, согласно ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации...», при обнаружении в интернете недостоверных данных, создающих угрозу жизни и здоровью, сам гражданин, органы власти, местного самоуправления и организации могут направить уведомление в прокуратуру. После чего генпрокурор или его заместитель имеет право обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсу.

23 ноября Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации, также по предложению Росздравнадзора. Соответствующие поправки размещены на портале проектов правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Нововведение коснется не только блокировки сайтов, распространяющих информацию о продаже поддельных сертификатов, но и блокировки страниц в интернете и ссылок, которые содержат информацию о выдаче медицинских документов организациями, не имеющими на это права, или нарушающими процедуру выдачи документов, отмечает управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Полномочия по выявлению такого вида противоправной информации Минздрав предлагает дать Росздравнадзору. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 г.

Второй законопроект, который Минздрав обнародовал 23 ноября, предполагает административную ответственность за распространение в СМИ и интернете предложений о продаже поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавируса. Штраф для граждан может составить от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб.

За повторное административное правонарушение для граждан предусмотрен штраф от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – от 1 млн до 5 млн руб. Минздрав предлагает, чтобы поправки также вступили в силу с 1 марта 2022 г.

Ранее по теме: Минздрав предложил блокировать сайты с поддельными сертификатами о вакцинации
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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