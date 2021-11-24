В пандемию Роскомнадзор удалил 5504 сайта с фейковыми QR-кодами

В пандемию Роскомнадзор удалил 5504 сайта с фейковыми QR-кодамиС 1 марта 2022 года поиск таких ресурсов перейдет к Росздравнадзору
Роскомнадзор с начала пандемии коронавируса уже удалил и заблокировал 5504 ресурса с информацией о продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса, сертификатов о вакцинации, а также генерирующих фейковые QR-коды, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Сейчас, согласно ч. 1 ст. 15.3 закона «Об информации...», при обнаружении в интернете недостоверных данных, создающих угрозу жизни и здоровью, сам гражданин, органы власти, местного самоуправления и организации могут направить уведомление в прокуратуру. После чего генпрокурор или его заместитель имеет право обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсу.
23 ноября Минздрав предложил блокировать сайты, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований, в том числе и поддельные справки о вакцинации, также по предложению Росздравнадзора. Соответствующие поправки размещены на портале проектов правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
Нововведение коснется не только блокировки сайтов, распространяющих информацию о продаже поддельных сертификатов, но и блокировки страниц в интернете и ссылок, которые содержат информацию о выдаче медицинских документов организациями, не имеющими на это права, или нарушающими процедуру выдачи документов, отмечает управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.
Полномочия по выявлению такого вида противоправной информации Минздрав предлагает дать Росздравнадзору. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 г.
Второй законопроект, который Минздрав обнародовал 23 ноября, предполагает административную ответственность за распространение в СМИ и интернете предложений о продаже поддельных медицинских справок, в том числе о вакцинации от коронавируса. Штраф для граждан может составить от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 500 000 рублей, для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб.
За повторное административное правонарушение для граждан предусмотрен штраф от 200 000 до 300 000 руб., для должностных лиц – от 500 000 до 700 000 руб., для юридических лиц – от 1 млн до 5 млн руб. Минздрав предлагает, чтобы поправки также вступили в силу с 1 марта 2022 г.