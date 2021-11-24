Итоговая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 23 декабря

Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 г. скорее всего пройдет во второй половине декабря. Наиболее вероятная дата – четверг, 23 декабря, день дальней авиации ВКС России. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов. По традиции итоговая пресс-конференция проводится в третий или четвертый четверг декабря, и вряд ли целесообразно проводить ее раньше в этом году, говорит еще один собеседник «Ведомостей»: это подведение итогов года, после которого фактически «политическая жизнь замирает».