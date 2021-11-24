Итоговая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 23 декабря

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина может пройти 23 декабряНа ней могут обсудить международную повестку и борьбу с пандемией
Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 г. скорее всего пройдет во второй половине декабря. Наиболее вероятная дата – четверг, 23 декабря, день дальней авиации ВКС России. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов. По традиции итоговая пресс-конференция проводится в третий или четвертый четверг декабря, и вряд ли целесообразно проводить ее раньше в этом году, говорит еще один собеседник «Ведомостей»: это подведение итогов года, после которого фактически «политическая жизнь замирает».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что о дате проведения пресс-конференции «объявят своевременно». Ранее он говорил журналистам, что пресс-конференция планируется в этом году в декабре, в Кремле готовятся к тому, что она пройдет в очном формате.
В 2020 г. большая пресс-конференция президента также проходила в четверг, 17 декабря. Тогда впервые был опробован новый формат – совмещения пресс-конференции с прямой линией президента, поскольку в тот год прямая линия была отменена из-за пандемии. Из-за пандемии использовался и новый формат общения со СМИ. Путин и несколько журналистов, которые прошли карантин, находились в резиденции Ново-Огарево, основная часть представителей российских и зарубежных СМИ задавала вопросы по видеосвязи из Центра международной торговли на Красной Пресне. Представители местных СМИ находились на специальных площадках в своих регионах.
В 2020 г. Путин из-за пандемии в целом сократил количество очных мероприятий, что подтверждал и Песков. В частности, в крупных форумах он принимал участие по видеосвязи. В этом году президент во многих мероприятиях участвует лично, к примеру в пленарном заседании Петербургского экономического форума, в Российской энергетической неделе и в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Прошла в июне 2021 г. и отдельная прямая линия президента, а также пресс-конференции после встреч с тремя иностранными лидерами – президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
У президента есть разные форматы обратной связи, наиболее востребованные превращаются в политическую традицию – это и большая пресс-конференция, и прямая линия, замечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Среди тем, которые могут прозвучать на пресс-конференции, – международная повестка, поскольку вопросы безопасности всегда волнуют людей, пандемия и разные ее аспекты – от эпидемиологической безопасности до экономических и социальных последствий, говорит Костин. Могут прозвучать и политические вопросы, например о прошедших выборах в Госдуму.
При этом пресс-конференция вряд ли в данном случае будет использоваться как площадка для решения принципиальных вопросов, к примеру о судьбе инициатив о QR-кодах, говорит один из источников «Ведомостей»: позицию по этому вопросу президент может высказать в рамках рабочих совещаний или встреч, которые запланированы на первую половину месяца.
Итоговую ежегодную пресс-конференцию Путин проводит с 2001 г., перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 г. по май 2012 г.). В 2012 г. он возобновил проведение больших пресс-конференций.
В подготовке статьи участвовали Мария Истомина