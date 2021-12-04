Как «Единая Россия» изменила состав высшего руководства

Затем избирали председателя высшего совета партии – Бориса Грызлова (занимает партийную должность с 2002 г.). Следующим вопросом было избрание высшего совета партии – в него должно входить 100 человек, но пока были избраны 98 человек, два места остались вакантными. В комиссию по этике вошли 11 человек, а центральную контрольную комиссию – 15 человек. Еще 170 человек были избраны в генеральный совет партии. В среднем ротация затронула половину членов руководящих органов партии.