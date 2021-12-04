Как «Единая Россия» изменила состав высшего руководства

Как «Единая Россия» изменила состав высшего руководстваДмитрий Медведев остался председателем партии, но в органах управления партии произошли перемены
Первый после думской кампании съезд «Единой России» пришелся на 4 декабря – годовщину довольно непростых для партии выборов 2011 г. Основные фигуры, включая председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который уже не был кандидатом на выборах 2021 г., остались на своих местах, но перемен в руководстве партии избежать не удалось.
Кто хвалил работу партии
Съезд начался с трансляции записи обращения лидера партии, президента Владимира Путина. На предыдущих двух этапах съезда, в том числе при выдвижении кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму, президент присутствовал очно.
Теперь он с экранов сообщил делегатам съезда, что, по его мнению, «Единая Россия» достойно себя проявила в сложных условиях нынешней избирательной кампании, а победила с солидным преимуществом. Ее победу определили не лозунги, а созидательная и объединяющая повестка, отметил президент.
Он напомнил, что кандидатами в депутаты стали волонтеры, активисты и молодежные лидеры, в итоге фракция «Единой России» в Госдуме обновилась наполовину. Программа партии уже реализуется, учтена в бюджете, сказал Путин, и именно благодаря «Единой России» увеличен МРОТ и прожиточный минимум.
Председатель «Единой России» и заместитель Путина по Совбезу Медведев поздравил партийцев с 20-летием партии. Также он констатировал, что из-за пандемии мир вошел в период турбулентности, когда разгораются логистические, транспортные кризисы, возможно, ожидается и продовольственный кризис. Но России, по его словам, удалось избежать тяжелых последствий.
После него на съезде выступили лидеры списка партии на минувших выборах в Госдуме – главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.
Безальтернативные изменения в партии
Съезд избрал руководящие органы власти. Первым был вопрос об избрании председателя партии. Предложение было одно – переизбрать на этот пост Дмитрия Медведева, и съезд проголосовал за это решение. Медведев, который руководит «Единой Россией» с 2012 г., останется председателем еще на пять лет.
Затем избирали председателя высшего совета партии – Бориса Грызлова (занимает партийную должность с 2002 г.). Следующим вопросом было избрание высшего совета партии – в него должно входить 100 человек, но пока были избраны 98 человек, два места остались вакантными. В комиссию по этике вошли 11 человек, а центральную контрольную комиссию – 15 человек. Еще 170 человек были избраны в генеральный совет партии. В среднем ротация затронула половину членов руководящих органов партии.
Кто из губернаторов возглавил отделения «Единой России»
В пятницу стало известно, что главы 12 регионов возглавили региональные отделения партии. Эту практику начали при подготовке к выборам в Госдуму. В партии ее объясняли тем, что рейтинги губернаторов могут подтянуть рейтинги партии. На этот раз региональные отделения возглавили Александр Авдеев (врио губернатора Владимирской области), Юрий Бездудный (НАО), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Максим Егоров (врио губернатора Тамбовской области), Артем Здунов (Мордовия), Игорь Кобзев (Иркутская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Уйба (Коми), Бату Хасиков (Калмыкия), Владислав Ховалыг (врио главы Тувы), Александр Цыбульский (Архангельская область).
Сразу после съезда на заседании генсовета Андрей Турчак был снова утвержден секретарем генсовета партии. Потом президиум генсовета партии утвердил на должность руководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии бывшего депутата Госдумы Александра Сидякина, который сменил на этом посту Александра Борисова.
Сидякин также стал одним из заместителей секретаря генсовета партии. «Ведомости» писали, что он замкнет на себя в том числе вопросы, связанные с выборами. Первыми заместителями Сидякина в ЦИК стали Максим Жаворонков и Наталья Орлова, а замами – Анастасия Костикова, Дмитрий Некрасов, Роман Романов и Андрей Осинников.
Заместителями Турчака в генсовете остались Владимир Васильев, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов, Анна Кузнецова, сенатор Сергей Перминов. Кроме того, заместителем Турчака стала референт управления президента по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, которая будет отвечать в партии в том числе за медиакоммуникации.
Также по итогам съезда ушли с постов заместителей секретаря генсовета сенатор Андрей Климов, депутаты Дмитрий Кобылкин, Александр Хинштейн и Евгений Ревенко.