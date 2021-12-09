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Начальник Генштаба обещает пресекать силовые провокации Украины в Донбассе

Это не обязательно означает применение Вооруженных сил России
Алексей Никольский
Пресс-служба Минобороны

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с военными атташе в Москве 9 декабря заявил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Это свое заявление он сделал после того, как подверг критике поставку западных вооружений для вооруженных сил Украины. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых управляемых ракет Javelin, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – сказал начальник Генштаба.

При этом он назвал ложью информацию «о якобы готовящемся вторжении России на Украину» и отметил, что «передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления». Многочисленные сообщения о подготовке Россией вторжения на Украину начали публиковаться более месяца назад. После виртуального саммита 7 декабря с президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что эта тема обсуждалась с Путиным, но посылка американских войск на Украину для противодействия этому гипотетическому вторжению не стоит в повестке дня.

Заявление Герасимова – это просто более прямое выражение позиции России по данному вопросу, поскольку ранее и президент России Владимир Путин, и другие официальные лица заявляли о чем-то подобном, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, конкретные меры по пресечению таких действий будут зависеть от того, что предпримут в этом отношении украинские власти.

Еще в 2018 г. Путин заявлял, что в случае попытки решения проблемы Донбасса силовым путем это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

По словам источника, близкого к Минобороны, пресекать попытки силового решения можно и без крупномасштабного вторжения на Украину и вообще без военных действий. По его словам, даже незначительное увеличение российских войск или военной техники на границе оказывает сдерживающее воздействие.

Ранее по теме: МИД заявил о «тупике» в урегулировании ситуации в Донбассе
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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