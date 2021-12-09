Начальник Генштаба обещает пресекать силовые провокации Украины в Донбассе

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с военными атташе в Москве 9 декабря заявил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Это свое заявление он сделал после того, как подверг критике поставку западных вооружений для вооруженных сил Украины. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых управляемых ракет Javelin, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – сказал начальник Генштаба.