Начальник Генштаба обещает пресекать силовые провокации Украины в Донбассе

Начальник Генштаба обещает пресекать силовые провокации Украины в ДонбассеЭто не обязательно означает применение Вооруженных сил России
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с военными атташе в Москве 9 декабря заявил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться». Это свое заявление он сделал после того, как подверг критике поставку западных вооружений для вооруженных сил Украины. «Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых управляемых ракет Javelin, которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», – сказал начальник Генштаба.
При этом он назвал ложью информацию «о якобы готовящемся вторжении России на Украину» и отметил, что «передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления». Многочисленные сообщения о подготовке Россией вторжения на Украину начали публиковаться более месяца назад. После виртуального саммита 7 декабря с президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что эта тема обсуждалась с Путиным, но посылка американских войск на Украину для противодействия этому гипотетическому вторжению не стоит в повестке дня.
Заявление Герасимова – это просто более прямое выражение позиции России по данному вопросу, поскольку ранее и президент России Владимир Путин, и другие официальные лица заявляли о чем-то подобном, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, конкретные меры по пресечению таких действий будут зависеть от того, что предпримут в этом отношении украинские власти.
Еще в 2018 г. Путин заявлял, что в случае попытки решения проблемы Донбасса силовым путем это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».
По словам источника, близкого к Минобороны, пресекать попытки силового решения можно и без крупномасштабного вторжения на Украину и вообще без военных действий. По его словам, даже незначительное увеличение российских войск или военной техники на границе оказывает сдерживающее воздействие.