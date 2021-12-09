74% россиян считают главным источником фейков интернет

Опрошенным чаще всего встречаются фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже – со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами. Сколько встречалось недостоверных новостей по каждой тематике, респонденты не отвечали. Опасны фейки, по мнению опрошенных, поскольку дезориентируют граждан (28%), их не умеют отличать от правды (20%) и они создают панику (11%).