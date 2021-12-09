74% россиян считают главным источником фейков интернет

74% россиян считают главным источником фейков интернетАНО «Диалог» и РОЦИТ оценили доверие к разными информационным ресурсам
97% пользователей интернета знают, что такое фейковая информация, следует из исследования, которое провели автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 3380 человек с 25 по 29 ноября.
Главным источником фейков респонденты называют онлайн-СМИ (74%), реже – телевидение и традиционную прессу (64%), социальные сети (38%), гораздо реже – мессенджеры, следует из результатов исследования. С ними ознакомились «Ведомости». А друзей, родственников и знакомых, к примеру, в качестве источников недостоверной информации не называет почти никто (5%).
Отвечая на вопрос, представляет ли опасность распространение в соцсетях фейковой информации, 63% ответили положительно (чаще всего так отвечают люди старшего возраста, сотрудники сферы образования и те, кто больше других доверяют телевидению и традиционным СМИ).
Опрошенным чаще всего встречаются фейки, связанные с политической ситуацией в России и шоу-бизнесом, чуть реже – со здравоохранением, политической ситуацией в мире, экономикой и финансами. Сколько встречалось недостоверных новостей по каждой тематике, респонденты не отвечали. Опасны фейки, по мнению опрошенных, поскольку дезориентируют граждан (28%), их не умеют отличать от правды (20%) и они создают панику (11%).
В мае 2020 г., когда задавался аналогичный вопрос, об опасности фейков говорили 80% респондентов. «Опасность недостоверной информации стала понятна в 2020 г. с массовым появлением фейков о коронавирусе, что привело к негативным последствиям и отразилось на уровне вакцинации», – заявил «Ведомостям» директор РОЦИТа Рустам Сагдатулин. Хотя фейки в интернете появлялись и раньше, отметил он.
Понятие фейка стало широко применимым и знакомо многим благодаря пополнению словарного запаса, а не «принципиальным изменениям в понимании этого явления», говорит социолог фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. Спрашивать об уровне доверия к тем или иным источникам информации «наивно», отмечает он, поэтому ФОМ спрашивает иначе: какой источник информации является основным – интернет или телевидение. 45% граждан ориентируются больше на традиционные СМИ, 46% – на интернет.
Те, кто смотрит в основном телевидение, считают, что фейков больше в интернете, и наоборот, говорит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Сторонник Трампа вряд ли будет доверять Twitter». Поэтому это исследование в большей степени отражает «пристрастия и страхи» пользователей соцсетей, без учета мнения сторонников телевидения.