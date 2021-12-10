Поправки оппозиции к законопроекту о региональной власти не прошли через Госдуму

Поэтому и при обсуждении поправок на пленарном заседании, которое длилось около трех часов, предложения оппозиции были отклонены. Значительная их часть касалась работы региональных парламентов. По законопроекту регионы смогут отказаться от выборов по партийным спискам в заксобрания. Сейчас минимум 25% депутатов должны быть избраны по спискам, исключение – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, где, как в городах федерального значения, парламенты могут формироваться полностью из одномандатников. Депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил, чтобы не менее 50% депутатов избиралось по партийным спискам. «Это необходимо для усиления партийной системы», – пояснил он коллегам на заседании.