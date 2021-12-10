Поправки оппозиции к законопроекту о региональной власти не прошли через Госдуму

Поправки оппозиции к законопроекту о региональной власти не прошли через ГосдумуТатарстан потеряет «президента», а процедура назначения губернаторов останется
Госдума приняла в основном, втором, чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. Новым законом глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в конце сентября предложили заменить действующий с 1999 г. закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов России.
Законопроект после поправок в Конституцию 2020 г. должен содействовать созданию «единой системы публичной власти», куда входят федеральные, региональные и местные органы власти. Ко второму чтению было предложено 418 поправок, одобрено 164. По словам Крашенинникова, они обсуждались на Госсовете и на его комитете: «Это трудная работа, но она дает свои плоды».
Поэтому и при обсуждении поправок на пленарном заседании, которое длилось около трех часов, предложения оппозиции были отклонены. Значительная их часть касалась работы региональных парламентов. По законопроекту регионы смогут отказаться от выборов по партийным спискам в заксобрания. Сейчас минимум 25% депутатов должны быть избраны по спискам, исключение – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, где, как в городах федерального значения, парламенты могут формироваться полностью из одномандатников. Депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил, чтобы не менее 50% депутатов избиралось по партийным спискам. «Это необходимо для усиления партийной системы», – пояснил он коллегам на заседании.
Алексей Диденко из ЛДПР также сообщил, что требуется «не умалять значение политических партий, а формировать 100% парламентов по партспискам». К тому же, по его словам, требуется отменить «муниципальный фильтр» на выборах губернаторов, т. е. обязательный сбор подписей местных депутатов для регистрации кандидатом на пост главы региона. Отменить «муниципальный фильтр» для кандидатов политических партий в тех регионах, где у них уже есть фракция в заксобрании, предлагали и коммунисты.
Коммунист Юрий Синельщиков повторил давнюю идею КПРФ о необходимости института отзыва губернаторов и депутатов. Крашенинников охарактеризовал такую норму как «пиар-технологию». Предлагала КПРФ и конкретизировать норму о возможности президента увольнять губернаторов «в связи с утратой доверия». «Бывают ситуации, когда человек вышел из доверия, и в таких случаях нет возможности ждать [оснований для отставки]», – пояснил Крашенинников. По словам председателя Госдумы, единоросса Вячеслава Володина, такие нормы нужны, чтобы «защитить граждан от случайных людей в политике».
Олег Михайлов из КПРФ предложил исключить из законопроекта норму, которая позволяет по усмотрению региона вводить процедуру назначения губернатора через парламент. «Это относится к полномочиям регионов, мы не можем ограничивать их права», – сказал Крашенинников. А Сардана Авксентьева («Новые люди») предложила оставить в законе норму, по которой губернатор не может работать более двух сроков: «Об этом говорят наши избиратели».
Но, отреагировал Володин, эффективный губернатор не должен искать новую работу после двух сроков: «По вашей логике [экс-президент Татарстана Минтимер] Шаймиев и [экс-губернатор Белгородской области Евгений] Савченко не должны были идти на третий срок». А они руководили регионами почти 20 и 26 лет соответственно. Володин предложил ценить таких губернаторов и дать региональным властям решать, сколько им управлять субъектами Федерации.
Авксентьева также говорила, что нужно отменить необходимость согласования кандидатур региональных министров с федеральным правительством, чтобы увеличить самостоятельность регионов. А представители КПРФ высказали предложение оставить главе региона возможность называться «президентом» (такая должность оставалась в Татарстане). Эти поправки были отклонены. За принятие законопроекта во втором чтении в целом проголосовало 332 из 421 депутата (всего в Госдуме их 450).