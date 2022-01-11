Комитеты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о QR-кодах на следующей неделе

Комитеты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о QR-кодах на следующей неделеДату второго чтения может определить совет нижней палаты парламента 17 января
Одним из первых вопросов, которые начнут обсуждать депутаты в весеннюю сессию, – о QR-кодах в общественных местах, который был одобрен в первом чтении 16 декабря. Им предстоит в соответствии с поручением президента Владимира Путина доработать законопроект. 17 декабря на съезде РСПП Путин заявил: «Работая над столь чувствительными нормами, <...> необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации».
Сразу после новогодних каникул у депутатов началась региональная неделя, поэтому они «будут подключаться к вопросу о QR-кодах после возвращения», сказал «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»). «Сейчас предложения [по поправкам] поступают в профильные комитеты [по охране здоровья и по безопасности], все эти поправки будем рассматривать», – сказал «Ведомостям» зампред комитета от ЛДПР Сергей Леонов. По его сведениям, заседания комитетов пройдут на следующей неделе.
Представитель комитета по охране здоровья сказал, что точная дата заседания будет известна только на следующей неделе: «В весеннюю сессию законопроект рассмотрят».
Близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей» говорит, что пока ориентировочно на 18 января запланировано заседание комитета по безопасности – именно он отвечает за этот законопроект. Председатель комитета Василий Пискарев не ответил на звонки «Ведомостей». Близкий к администрации президента собеседник ранее говорил, что регионы ориентируют на то, что законопроект будет принят во втором чтении 19 января и в случае необходимости вступит в силу 1 февраля, когда по плану и должны начать действовать основные положения проекта.
Точного понимания, будут ли соблюдены сроки, еще нет, добавляет собеседник, близкий к Госдуме. Но есть установленный самой Госдумой тайминг: после того как законопроект был принят в первом чтении 16 декабря 2021 г., нижняя палата определила срок предоставления поправок ко второму чтению – до 14 января.
В постановлении Госдумы по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении сказано, что требуется для того, чтобы законопроект был принят во втором чтении. Автору инициативы – правительству – рекомендуется до второго чтения проработать вопросы учета медицинских противопоказаний к вакцинации, выдачи QR-кодов людям, переболевшим коронавирусом, не обращавшимся в медучреждения, но имеющим положительный ПЦР-тест. Также обозначен вопрос о порядке выдачи QR-кодов гражданам России, привившимся отечественной вакциной за рубежом – на территории Донецкой или Луганской областей, Абхазии или Южной Осетии, или привитым иностранной вакциной россиянам.
Также парламентарии настаивают на унифицированном перечне информации, содержащейся в документах о вакцинации или перенесенной болезни. Депутаты предложили разрешить гражданам посещать религиозные организации без предъявления QR-кодов, «если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта», уточняется в документе. По словам собеседника, близкого к Госдуме, работа над поправками еще идет, их большое количество.
Повестка первых пленарных заседаний нижней палаты парламента, на которых принимают или отклоняют проекты законов, будет определена только 17 января советом Думы. До этого говорить о сроках рассмотрения инициативы о QR-кодах рано, сказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин (КПРФ). Член комитета по охране здоровья Александр Румянцев («Единая Россия») также не знает, будет ли поставлен вопрос о QR-кодах в повестку первых заседаний.