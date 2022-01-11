Комитеты Госдумы рассмотрят поправки к законопроекту о QR-кодах на следующей неделе

Близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей» говорит, что пока ориентировочно на 18 января запланировано заседание комитета по безопасности – именно он отвечает за этот законопроект. Председатель комитета Василий Пискарев не ответил на звонки «Ведомостей». Близкий к администрации президента собеседник ранее говорил, что регионы ориентируют на то, что законопроект будет принят во втором чтении 19 января и в случае необходимости вступит в силу 1 февраля, когда по плану и должны начать действовать основные положения проекта.