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Западных дипломатов отзывают из Киева

Это мера политического давления на Россию, а не подготовка к войне
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Valentyn Ogirenko / Reuters

Утром 24 января госдепартамент США опубликовал предписание семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну. Части дипломатов, чьи задачи не являются важными, тоже разрешено уехать добровольно в связи с возможной угрозой «российского вторжения». Вслед за США о выводе части дипломатов и их семей заявил в официальном сообщении и МИД Великобритании, посоветовав своим гражданам воздержаться от поездок на Украину. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил, что сообщество не планирует вывозить своих дипломатов.

Отрицала сначала такие планы и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, однако позже днем издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Берлин все-таки готовит вывоз сотрудников посольства и семей. О похожей подготовке в миссии Австралии в Киеве узнало издание Sydney Morning Herald. Однако официально эта информация не подтверждалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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