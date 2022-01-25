Западных дипломатов отзывают из Киева

Утром 24 января госдепартамент США опубликовал предписание семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну. Части дипломатов, чьи задачи не являются важными, тоже разрешено уехать добровольно в связи с возможной угрозой «российского вторжения». Вслед за США о выводе части дипломатов и их семей заявил в официальном сообщении и МИД Великобритании, посоветовав своим гражданам воздержаться от поездок на Украину. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил, что сообщество не планирует вывозить своих дипломатов.