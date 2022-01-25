Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест

Решение о заочном аресте Басманный суд принял по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России 19 января. Арестовать экс-депутата должны будут на два месяца сразу после его возвращения либо экстрадиции в Россию, теперь правоохранители могут обратиться с соответствующим запросом в Интерпол.