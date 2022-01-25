Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест

Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арестЕго обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам на 176 млн рублей
Находящийся за пределами России экс-депутат Госдумы и владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест. О подаче жалобы на решение Басманного районного суда Москвы «Ведомостям» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Промбизнесконсалтинг» Александр Гуканов, представляющий интересы Лященко. Он подтвердил, что дело, возбужденное по ч. 3 ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия), связано с невыплатой работникам «Новика» не менее 176 млн руб.
Решение о заочном аресте Басманный суд принял по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России 19 января. Арестовать экс-депутата должны будут на два месяца сразу после его возвращения либо экстрадиции в Россию, теперь правоохранители могут обратиться с соответствующим запросом в Интерпол.