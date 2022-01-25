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Бывший депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест

Его обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам на 176 млн рублей
Марина Царева Алексей Никольский
Решение о заочном аресте было обжаловано, поскольку защита считает нарушенным порядок возбуждения дела в отношении Лященко / Марат Абулхатин / ТАСС

Находящийся за пределами России экс-депутат Госдумы и владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест. О подаче жалобы на решение Басманного районного суда Москвы «Ведомостям» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Промбизнесконсалтинг» Александр Гуканов, представляющий интересы Лященко. Он подтвердил, что дело, возбужденное по ч. 3 ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия), связано с невыплатой работникам «Новика» не менее 176 млн руб.

Решение о заочном аресте Басманный суд принял по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России 19 января. Арестовать экс-депутата должны будут на два месяца сразу после его возвращения либо экстрадиции в Россию, теперь правоохранители могут обратиться с соответствующим запросом в Интерпол.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных