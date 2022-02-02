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Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года

Владимир Путин дал шанс тем, кто еще не смог избавиться от зарубежных паспортов из-за пандемии
Елена Мухаметшина
Продление сроков действия указа может быть связано с тем, что кто-то из чиновников еще находится в процессе отказа от гражданства / Роман Пименов / ТАСС

Владимир Путин продлил до 15 ноября 2022 г. государственным и муниципальным служащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения своих должностей. Указ президента касается чиновников, иностранное гражданство которых не прекращено по не зависящим от них причинам. Запрет на иностранное гражданство для чиновников в 2020 г. был внесен в Конституцию, после этого он уже был зафиксирован в законодательстве для всех категорий служащих.

Правила предоставления отчетов госслужащими со вторым гражданством были установлены президентом в указе, который он подписал в августе 2021 г. Путин, в частности, позволил продолжить работу чиновникам, которым не требуется допуск к гостайне. Невозможность прекращения иностранного гражданства должна устанавливать президентская комиссия по вопросам гражданства, куда необходимо направить соответствующее обращение при продлении или заключении контракта. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову о том, сколько таких обращений поступает в президентскую комиссию, но на момент сдачи материала в печать ответ не поступил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных