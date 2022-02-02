Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года

Владимир Путин продлил до 15 ноября 2022 г. государственным и муниципальным служащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения своих должностей. Указ президента касается чиновников, иностранное гражданство которых не прекращено по не зависящим от них причинам. Запрет на иностранное гражданство для чиновников в 2020 г. был внесен в Конституцию, после этого он уже был зафиксирован в законодательстве для всех категорий служащих.