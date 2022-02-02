Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 года

Чиновники смогут объяснить наличие иностранного гражданства до ноября 2022 годаВладимир Путин дал шанс тем, кто еще не смог избавиться от зарубежных паспортов из-за пандемии
Владимир Путин продлил до 15 ноября 2022 г. государственным и муниципальным служащим с иностранным гражданством срок оформления документов для сохранения своих должностей. Указ президента касается чиновников, иностранное гражданство которых не прекращено по не зависящим от них причинам. Запрет на иностранное гражданство для чиновников в 2020 г. был внесен в Конституцию, после этого он уже был зафиксирован в законодательстве для всех категорий служащих.
Правила предоставления отчетов госслужащими со вторым гражданством были установлены президентом в указе, который он подписал в августе 2021 г. Путин, в частности, позволил продолжить работу чиновникам, которым не требуется допуск к гостайне. Невозможность прекращения иностранного гражданства должна устанавливать президентская комиссия по вопросам гражданства, куда необходимо направить соответствующее обращение при продлении или заключении контракта. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову о том, сколько таких обращений поступает в президентскую комиссию, но на момент сдачи материала в печать ответ не поступил.