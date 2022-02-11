Павел Крашенинников придумал механизм назначения временных глав муниципалитетов

Всего Крашенинников предложил 12 поправок («Ведомости» ознакомились с их текстом). Одна из них позволит губернаторам назначать врио главы муниципального образования в случае, если кандидат на эту должность, избираемый из состава депутатов, не смог набрать необходимое для избрания число голосов. Врио назначается из числа депутатов соответствующего муниципального органа. Он будет работать до дня избрания главы муниципального образования и его вступления в должность. Такой же механизм предусмотрен на случай прекращения полномочий главы муниципалитета или его временного отстранения от должности.