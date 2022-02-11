Павел Крашенинников придумал механизм назначения временных глав муниципалитетов

Павел Крашенинников придумал механизм назначения временных глав муниципалитетовДепутат подготовил несколько поправок к проекту закона о местном самоуправлении
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовил несколько поправок к разработанному им вместе с сенатором Андреем Клишасом проекту нового закона о муниципальной власти (МСУ). «Часть предложенных поправок носят редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, но, конечно, есть и сутевые», – цитирует Крашенинникова его пресс-служба.
Всего Крашенинников предложил 12 поправок («Ведомости» ознакомились с их текстом). Одна из них позволит губернаторам назначать врио главы муниципального образования в случае, если кандидат на эту должность, избираемый из состава депутатов, не смог набрать необходимое для избрания число голосов. Врио назначается из числа депутатов соответствующего муниципального органа. Он будет работать до дня избрания главы муниципального образования и его вступления в должность. Такой же механизм предусмотрен на случай прекращения полномочий главы муниципалитета или его временного отстранения от должности.
Такие поправки ничего не меняют в существе законопроекта, считает член федерального политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг. По его словам, они уточняют механизмы действий органов государственной власти, в том числе глав регионов, по отношению к МСУ, а «требования о сохранении самоуправления на уровне поселений Крашенинниковым не услышаны».
Юрист Роман Смирнов считает, что самыми значимыми из нынешних поправок является появление врио на уровне муниципальных округов. «По сути, это норма, аналогичная той, что у нас есть в отношении губернаторов, которых назначает президент, – отмечает эксперт. – Назначение врио заполняет [кадровую] пустоту, дает врио рычаги и возможности стать полноценным главой в дальнейшем, если у него есть потенциал».
Также поправки предусматривают возможность объединения между собой любых муниципальных округов, которые есть, к примеру, в городах федерального значения. Первоначально в тексте законопроекта говорилось только об объединении городских округов либо городского и муниципального округа.
Сам законопроект Крашенинникова и Клишаса по сути предполагает создание одноуровневого МСУ, в котором нет поселений – они должны быть преобразованы в более крупные муниципальные округа в границах муниципальных районов. В поправках, которые предложил 11 февраля Крашенинников, возможностей для сохранения или объединения между собой городских и сельских поселений не просматривается.
Чего-то революционного или концептуального в данных поправках Крашенинникова нет, они все же носят технический характер, говорит юрист Антон Рудаков.
Как правило, поправки предлагаются незадолго до заседания комитета, который готовит законопроект ко второму чтению. Пока что, как следует из слов Крашенинникова, до него еще много времени – оно запланировано на 16 марта. Это позволяет сделать вывод, что работа над проектом еще продолжится.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина