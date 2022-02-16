ЦИК предлагает дать партиям гарантированную квоту на места в региональных комиссиях

ЦИК предлагает дать партиям гарантированную квоту на места в региональных комиссияхСейчас губернаторы обходят нормы закона
Зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев раскритиковал губернаторов, которые не выделяют представителям партий положенную по закону квоту в региональных избиркомах. «Мы проанализировали ситуацию по формированию избирательных комиссий этого года в 12 субъектах. В этом году шестью главами субъектов было назначено [в комиссии] по одному человеку, предложенному партиями, а шесть не назначили ни одного», – сказал Булаев на заседании ЦИК. По его словам, норма не была выполнена, так как губернатору не поступили соответствующие предложения по кадрам от партий.
По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» региональные комиссии наполовину формирует губернатор, наполовину – законодательное собрание региона. При этом пункт 7 статьи 23 закона предписывает, что и губернатор, и заксобрание как минимум 50% своих назначений должны осуществлять на основе предложений партий, представленных в Госдуме и региональном парламенте.
Как пояснил Булаев «Ведомостям», во всех субъектах Федерации минимум половина членов региональных избиркомов – это представители партий. «Вместе с тем нельзя не замечать, что в отдельных субъектах главами назначаются менее 50% по своей квоте. Тогда больше делегирует заксобрание, и в целом норма выполняется, но формально глава субъекта допускает нарушение», – говорит Булаев. По его мнению, можно было бы «смягчить» закон, чтобы законодательные и исполнительные органы власти формировали комиссии по квоте в зависимости от наличия у них предложений от партий.
Суть идеи Булаева, по словам источника «Ведомостей» в ЦИК, заключается в том, чтобы заранее согласовывать распределение членов комиссий по разным квотам – губернаторской и парламентской.
Для партий проблема на местах осложняется тем, что закон запрещает им делегировать одного и того же человека и губернатору, и заксобранию, объясняет электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. «Партии не понимают, куда им направлять рекомендации, ведь гарантии того, что их предложение учтут, у них нет. Есть риск, что, например, все партии свои предложения направят губернатору и его квоты на всех не хватит», – поясняет он. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отмечает, что коммунистам проще направлять членов избиркомов от заксобраний, а не губернаторов.
Мельконьянц считает, что необходим процесс согласования, при котором партии смогут точно знать, что их заявление на своего представителя пройдет. «Это позволит избежать своего рода овербукинга и гарантировать максимальный плюрализм в региональных избиркомах, чтобы назначены были члены комиссий от большего числа партий», – говорит эксперт. Примерно такая идея и рассматривается ЦИК, говорит собеседник «Ведомостей» в комиссии. Дискуссия возникла из-за ситуации в Коми, рассказал «Ведомостям» источник в ЦИК и подтвердил депутат Госдумы от республики Олег Михайлов.
В парламенте Коми есть представитель партии «Родина», а значит, партия имеет право рекомендовать своего представителя в избирком – она и предложила делегировать туда старшего преподавателя республиканской Академии госслужбы и управления Зинаиду Коновалову. Глава региона Владимир Уйба при этом рекомендацию партии проигнорировал, назначив представителей от «Единой России» и КПРФ. Михайлов пояснил, что Коновалову не включили в назначаемую губернатором часть из-за того, что свою квоту Уйба заполнил. В итоге вопрос стал предметом спора в госсовете республики, а затем – на заседании ЦИК. ЦИК пришлось использовать федеральную квоту, чтобы ввести Коновалову в комиссию, говорила глава ЦИК Элла Памфилова.
Как пояснил юрист Олег Захаров, на практике норма чаще всего не выполняется, если партия сама не выдвинула губернатору свое предложение. Поэтому изменение закона в этой части вряд ли требуется, считает замглавы департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Немцев: «У парламентских партий нет и никогда не было проблем выдвижения своих представителей в региональные избиркомы, разве что связанные с борьбой и конкуренцией за это место внутри политструктуры».