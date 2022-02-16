ЦИК предлагает дать партиям гарантированную квоту на места в региональных комиссиях

Для партий проблема на местах осложняется тем, что закон запрещает им делегировать одного и того же человека и губернатору, и заксобранию, объясняет электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. «Партии не понимают, куда им направлять рекомендации, ведь гарантии того, что их предложение учтут, у них нет. Есть риск, что, например, все партии свои предложения направят губернатору и его квоты на всех не хватит», – поясняет он. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отмечает, что коммунистам проще направлять членов избиркомов от заксобраний, а не губернаторов.