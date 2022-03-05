Обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для входа в здание Госдумы будут отменены

QR-коды (или ПЦР-тесты) для прохода в здание Госдумы в ближайшее время будут отменены. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате парламента. «Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка улучшается», – говорит один из них. C декабря 2021 г. в Госдуму пускали только при наличии QR-кодов после вакцинации или болезни, а если их нет, то по ПЦР-тесту.