Газета
Политика

Обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для входа в здание Госдумы будут отменены

Это объясняют снижением заболеваемости коронавирусом
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

QR-коды (или ПЦР-тесты) для прохода в здание Госдумы в ближайшее время будут отменены. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате парламента. «Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка улучшается», – говорит один из них. C декабря 2021 г. в Госдуму пускали только при наличии QR-кодов после вакцинации или болезни, а если их нет, то по ПЦР-тесту.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в середине ноября заявил, что представителей Кремля и правительства будут пускать на Охотный Ряд только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. Первым такую идею высказал тогда лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В дальнейшем пропуск по QR-кодам был для распространен на всех, кто приходит в здание на Охотном Ряду.

Подавляющее большинство сотрудников аппарата и депутатов либо переболели, либо вакцинировались. Те, у кого были противопоказания, перешли на удаленный режим работы, говорил собеседник «Ведомостей» в Госдуме в конце 2021 г.  

Вячеслав Володин решил ввести QR-коды для представителей Кремля и Белого дома

На Охотном ряду они будут действовать до принятия правительственных законов

Депутаты Госдумы пока продолжают сдавать ПЦР-тесты для участия в пленарных заседаниях Госдумы. К примеру, по словам одного из депутатов Госдумы, тест требовалось сдать перед пленарным заседанием 4 марта. Такое же требование будет и перед пленарными заседаниями 9 и 10 марта, говорит он. 

В ноябре 2021 г. Володин говорил, что если у человека нет QR-кода, то есть альтернатива: он может заходить в здание Госдумы по ПЦР-тесту. Это требование касалось и депутатов. «Ведомости» ранее писали, что в феврале Дума даже сокращала количество пленарных заседаний из-за штамма «омикрон».

Негативный сценарий роста заболеваемости коронавирусом стал реальностью

Более 100 000 человек заболели COVID-19 в России за прошлые сутки

Роспотребнадзор 2 марта обновил эпидемиологические рекомендации для регионов, призвав ослабить коронавирусные ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин 3 марта сообщил в своем блоге, что в столице прекращается использование QR-кодов, а также отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, спортивных и других мероприятий. Связано это с тем, что эпидемиологическая ситуация в столице приходит в норму, написал он.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией от 5 марта, днем ранее в России было выявлено 86 769 случаев коронавируса, госпитализировано 9295 человек, умерли 750 человек. Больше всего заболевших в Свердловской области – 4902 человека. Москва на десятом месте – здесь заразились 2060 человек. Снижение заболеваемости идет с середины февраля.

Ранее по теме: Заболеваемость коронавирусом возвращается к январским показателям
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных