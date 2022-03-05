Обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для входа в здание Госдумы будут отменены

Обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для входа в здание Госдумы будут отмененыЭто объясняют снижением заболеваемости коронавирусом
QR-коды (или ПЦР-тесты) для прохода в здание Госдумы в ближайшее время будут отменены. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате парламента. «Это связано с тем, что эпидемиологическая обстановка улучшается», – говорит один из них. C декабря 2021 г. в Госдуму пускали только при наличии QR-кодов после вакцинации или болезни, а если их нет, то по ПЦР-тесту.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в середине ноября заявил, что представителей Кремля и правительства будут пускать на Охотный Ряд только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. Первым такую идею высказал тогда лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В дальнейшем пропуск по QR-кодам был для распространен на всех, кто приходит в здание на Охотном Ряду.
Подавляющее большинство сотрудников аппарата и депутатов либо переболели, либо вакцинировались. Те, у кого были противопоказания, перешли на удаленный режим работы, говорил собеседник «Ведомостей» в Госдуме в конце 2021 г.
Депутаты Госдумы пока продолжают сдавать ПЦР-тесты для участия в пленарных заседаниях Госдумы. К примеру, по словам одного из депутатов Госдумы, тест требовалось сдать перед пленарным заседанием 4 марта. Такое же требование будет и перед пленарными заседаниями 9 и 10 марта, говорит он.
В ноябре 2021 г. Володин говорил, что если у человека нет QR-кода, то есть альтернатива: он может заходить в здание Госдумы по ПЦР-тесту. Это требование касалось и депутатов. «Ведомости» ранее писали, что в феврале Дума даже сокращала количество пленарных заседаний из-за штамма «омикрон».
Роспотребнадзор 2 марта обновил эпидемиологические рекомендации для регионов, призвав ослабить коронавирусные ограничения. Мэр Москвы Сергей Собянин 3 марта сообщил в своем блоге, что в столице прекращается использование QR-кодов, а также отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, спортивных и других мероприятий. Связано это с тем, что эпидемиологическая ситуация в столице приходит в норму, написал он.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией от 5 марта, днем ранее в России было выявлено 86 769 случаев коронавируса, госпитализировано 9295 человек, умерли 750 человек. Больше всего заболевших в Свердловской области – 4902 человека. Москва на десятом месте – здесь заразились 2060 человек. Снижение заболеваемости идет с середины февраля.