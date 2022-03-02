Заболеваемость коронавирусом возвращается к январским показателям

При этом региональные власти могут вводить даже те ограничения, которые не прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора, говорит юрист. К примеру, 25 февраля указ о снятии ряда антиковидных ограничений в Москве подписал мэр Сергей Собянин. С 28 февраля снята блокировка с транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, прежде обязательная мера для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы теперь носит рекомендательный характер.