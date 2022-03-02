Заболеваемость коронавирусом возвращается к январским показателям

Заболеваемость коронавирусом возвращается к январским показателямРоспотребнадзор смягчил рекомендации по борьбе с ковидом
Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации для регионов, призвав ослабить коронавирусные ограничения. Как отмечается в сообщении ведомства, нынешние рекомендации учитывают снижение заболеваемости и распространение штамма омикрон. Сейчас рост заболеваемости фиксируется только в шести регионах, а в 75 субъектах Федерации отмечено ее снижение, заявила 1 марта главный санитарный врач Анна Попова на селекторном совещании с управлениями ведомства в субъектах. По ее словам, в 97% подтвержденных случаев коронавирус протекает как ОРВИ или бессимптомно.
В обновленных рекомендациях Роспотребнадзора регионам предложено отменить обязательную социальную дистанцию в 1,5 м в кафе и учреждениях культуры. Устранены рекомендации по «нормам заполняемости» в музеях, кинотеатрах и т. д. Эти нормы определяли сами субъекты Федерации.
«С учетом особенностей обстановки в конкретном регионе органы исполнительной власти самостоятельно принимают решения о смягчении мер или сохранении более жесткого режима, – пояснил управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. – Как правило, подобные решения принимаются региональными властями в форме нормативного акта и в отличие от рекомендаций имеют общеобязательный характер в регионе».
При этом региональные власти могут вводить даже те ограничения, которые не прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора, говорит юрист. К примеру, 25 февраля указ о снятии ряда антиковидных ограничений в Москве подписал мэр Сергей Собянин. С 28 февраля снята блокировка с транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, прежде обязательная мера для работодателей о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы теперь носит рекомендательный характер.
Рекомендации Роспотребнадзора обновлены в условиях распространения омикрона, констатирует Добрынин. По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом от 1 марта, сутками ранее было зарегистрировано 97 333 случая заражения по всей России. Накануне оперштаб сообщал о 106 920 заболевших ковидом. Впервые показатель в 100 000 заболевших в России был преодолен 29 января. Пиковые же значения были зафиксированы 11 февраля – тогда число заболевших достигло 203 949 человек.
В силе остаются многие иные рекомендации Роспотребнадзора. К примеру, требование носить маски в закрытом помещении, необходимость измерять температуру посетителей и сотрудников всех учреждений. В кинотеатрах, музеях, а также при проведении мероприятий должны быть интервалы на уборку (например, между панельными сессиями на форумах).
Человечество не застраховано от того, что нынешняя, пятая, волна ковида будет последней, снижение числа ограничений – это лишь констатация факта, что опасность немного снизилась, говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. Представители правительства называли омикрон более заразным, но не таким летальным, как предыдущий штамм – дельта.
«Масочный режим никуда не пропадал, а это самая важная мера для борьбы с ковидом, поэтому говорить об окончании пандемии рано», – считает Пестерев. Эпидемиолог Василий Власов согласен, что говорить о прекращении пандемии пока рано. По его мнению, снятие ограничений может привести к некоторому росту заболеваемости, как произошло, например, в Дании. Маски, по его словам, – эффективная мера профилактики передачи инфекции: они снижают риск на 20–40%.