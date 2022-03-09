Депутаты решили укрупнить избирательные участки и убрать с них некоторых членов комиссий

Депутаты решили укрупнить избирательные участки и убрать с них некоторых членов комиссийЗаконодательство о выборах постепенно реформируют
Госдума 10 марта во втором чтении должна принять законопроект, меняющий правила проведения выборов в России. Комитет Госдумы по госстроительству 9 марта одобрил поправки ко второму чтению, серьезно корректирующие инициативу, которая изначально должна была касаться только условий онлайн-голосования.
Одна из поправок ко второму чтению имеет отношение к членам избиркомов с правом совещательного голоса (ПСГ). Сейчас партии и кандидаты могут назначать в комиссии любого уровня своих представителей с ПСГ. К примеру, в участковых избирательных комиссиях (УИК) они присутствуют во время хода голосования и при подсчете бюллетеней.
После принятия закона назначать членов комиссий с ПСГ можно будет только в ЦИК и региональные избиркомы, следует из текста поправок, рекомендованных к принятию. Руководство комиссии по-прежнему обязано будет информировать их о заседаниях, у них будет право на выступление, доступ к определенным документам. Но, к примеру, права на участие в пересчете бюллетеней у них не будет – раньше им если пользовались, то на уровне УИК. Члены комиссий с ПСГ, по сути, дублируют наблюдателей, поэтому и было решено оставить их только на уровне ЦИК и региональных избиркомов, говорит один из авторов поправок – депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Зато партии и кандидаты смогут направлять не двух, а трех наблюдателей на участки, отметил Вяткин, и такая поправка также внесена в проект. «Мы активно использовали на выборах членов комиссий с ПСГ, – говорит первый зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин. – Потому что наблюдателей нужно назначать за три дня».
Члены избиркомов с ПСГ «на практике скорее дублируют наблюдателей», говорит юрист Олег Захаров: «Каких-то революционных изменений в поправках нет». Члены комиссий с ПСГ никак не могут участвовать в процедуре голосования, например выдавать бюллетени, но они могут наблюдать за подсчетом голосов, могут получать копии документов и участвовать в выездном голосовании, объясняет электоральный эксперт Григорий Мельконьянц, и таких возможностей теперь будет меньше.
Еще одна важная поправка дает возможность укрупнять избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, административных центрах регионов и городах с числом более 500 000 избирателей. Сейчас за каждой УИК может быть закреплено не более 3000 человек, и это ограничение депутаты предложили снять. Из-за нынешних законодательных ограничений избиратели путаются, куда идти, если УИК находятся рядом, говорит Вяткин. К примеру, две УИК могут быть в одном здании (например, школы) и между этими УИК распределяются избиратели.
Также, считает депутат, «введение трехдневного и электронного голосования уменьшило число тех, кто будет приходить на стационарные участки, поэтому и нужна оптимизация». Сколько УИК подвергнется оптимизации и сколько останется после принятия закона – Вяткин сказать затруднился (сейчас их около 95 000). Но он заверил, что из принципа «один избирательный участок на город» депутаты не исходят.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов