Депутаты решили укрупнить избирательные участки и убрать с них некоторых членов комиссий

После принятия закона назначать членов комиссий с ПСГ можно будет только в ЦИК и региональные избиркомы, следует из текста поправок, рекомендованных к принятию. Руководство комиссии по-прежнему обязано будет информировать их о заседаниях, у них будет право на выступление, доступ к определенным документам. Но, к примеру, права на участие в пересчете бюллетеней у них не будет – раньше им если пользовались, то на уровне УИК. Члены комиссий с ПСГ, по сути, дублируют наблюдателей, поэтому и было решено оставить их только на уровне ЦИК и региональных избиркомов, говорит один из авторов поправок – депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.