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Госсовет Крыма вносит в Госдуму законопроект об изъятии имущества граждан недружественных стран

Законопроект направлен в первую очередь против украинских олигархов
Владимир Путин Екатерина Гробман
В Крыму решили поискать собственность представителей недружественных стран / Александр Рюмин / ТАСС

Депутаты Госсовета Крыма единогласно проголосовали 5 апреля за внесение в Госдуму законопроекта, который дает возможность принудительно изымать имущество граждан из недружественных стран. Поправки предлагается внести в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса («основания прекращения права собственности»). Разработать их 30 марта поручил глава республики Сергей Аксенов.

Как пояснила на заседании 5 апреля вице-спикер Госсовета Алла Пономаренко, принятие закона позволит принудительно изымать в собственность субъектов России объекты права собственности, находящиеся на территории страны и принадлежащие иностранным государствам (и связанным с ними лицам), если такие государства совершают в отношении России, российских юрлиц и граждан «недружественные действия». Крымские депутаты предлагают дать возможность национализировать, в частности, движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных