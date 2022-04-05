Госсовет Крыма вносит в Госдуму законопроект об изъятии имущества граждан недружественных стран

Как пояснила на заседании 5 апреля вице-спикер Госсовета Алла Пономаренко, принятие закона позволит принудительно изымать в собственность субъектов России объекты права собственности, находящиеся на территории страны и принадлежащие иностранным государствам (и связанным с ними лицам), если такие государства совершают в отношении России, российских юрлиц и граждан «недружественные действия». Крымские депутаты предлагают дать возможность национализировать, в частности, движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам.